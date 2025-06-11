Республиканцы просят Трампа ослабить агрессивные депортации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Как отмечает издание, некоторые законодатели из Республиканской партии начинают предостерегать администрацию Трампа пересмотреть свои инициативы по депортации. Они убеждены, что США должны депортировать из страны преступников и членов банд.

Но при этом существуют разногласия во взглядах насчет того, насколько агрессивно миграционная служба должна депортировать работников, давних мигрантов и некоторых людей, которые искали убежища от жестоких режимов.

Так, член Палаты представителей Дэвид Валадао (республиканец от Калифорнии) призывает чиновников Трампа "предоставлять приоритет депортации известных преступников, а не трудолюбивым людям, которые мирно жили в США годами".

Республиканец от Флориды Карлос Гименес тоже обеспокоен депортацией людей, которые приехали в США давно. По его мнению, речь идет о рабочих местах, а это может повредить экономике США.

Однако есть республиканцы, которые заявили, что почти не обеспокоены о кампании Трампа по депортации.