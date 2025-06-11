Республиканцы просят Трампа ослабить агрессивные депортации
Некоторые республиканцы обеспокоены жесткой политикой президента США Дональда Трампа по депортации мигрантов. Они призывают Белый дом ослабить депортации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Как отмечает издание, некоторые законодатели из Республиканской партии начинают предостерегать администрацию Трампа пересмотреть свои инициативы по депортации. Они убеждены, что США должны депортировать из страны преступников и членов банд.
Но при этом существуют разногласия во взглядах насчет того, насколько агрессивно миграционная служба должна депортировать работников, давних мигрантов и некоторых людей, которые искали убежища от жестоких режимов.
Так, член Палаты представителей Дэвид Валадао (республиканец от Калифорнии) призывает чиновников Трампа "предоставлять приоритет депортации известных преступников, а не трудолюбивым людям, которые мирно жили в США годами".
Республиканец от Флориды Карлос Гименес тоже обеспокоен депортацией людей, которые приехали в США давно. По его мнению, речь идет о рабочих местах, а это может повредить экономике США.
Однако есть республиканцы, которые заявили, что почти не обеспокоены о кампании Трампа по депортации.
Депортации и протесты
Напомним, что Дональд Трамп сразу после возвращения в Белый дом начал кампанию по депортации мигрантов. В конце февраля и в начале марта проходили акции протеста против Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса.
В Лос-Анджелесе 6 июня вспыхнули массовые протесты после того, как иммиграционная служба задержала в городе по меньшей мере 118 нелегальных мигрантов.
Трамп распорядился направить в Лос-Анджелес Нацгвардию, чтобы подавить беспорядки. Губернатор штата считает это незаконным.
Президент США пригрозил тюрьмой участникам беспорядков в Лос-Анджелесе, в городе ввели комендантский час.
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