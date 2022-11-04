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У Байдена объяснили, что будет с помощью Украине после выборов в США

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Киев, Пятница 04 ноября 2022 20:57
У Байдена объяснили, что будет с помощью Украине после выборов в США Фото: советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Военная и финансовая поддержка Украины со стороны США продолжится, несмотря на то, каким будет результат выборов в Конгресс.

Об этом на брифинге в Киеве заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я уверен, что помощь Украине сохранится. Я думаю, что так же думает и президент Байден. Буквально вчера здесь были сенаторы Кунц и Портман, это республиканец и демократ, и они четко отметили, что будет поддержка Украины в виде тех или иных ресурсов", - отметил он.

По его словам, Байден продолжит работать над тем, что касается военной и финансовой поддержки Украины. Это, в частности, обсуждалось сегодня на встрече с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы планируем, что будут ресурсы и голоса, чтобы обеспечить поддержку со стороны обеих партий", - добавил Салливан.

Напомним, ранее помощница главы Госдепа США Карен Донфрид в интервью РБК-Украина заверила, что в Республиканской и Демократической партиях поддерживают Киев, поэтому поддержка сохранится.

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