У Байдена объяснили, что будет с помощью Украине после выборов в США

Военная и финансовая поддержка Украины со стороны США продолжится, несмотря на то, каким будет результат выборов в Конгресс.

Об этом на брифинге в Киеве заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает корреспондент РБК-Украина .

"Я уверен, что помощь Украине сохранится. Я думаю, что так же думает и президент Байден. Буквально вчера здесь были сенаторы Кунц и Портман, это республиканец и демократ, и они четко отметили, что будет поддержка Украины в виде тех или иных ресурсов", - отметил он.

По его словам, Байден продолжит работать над тем, что касается военной и финансовой поддержки Украины. Это, в частности, обсуждалось сегодня на встрече с президентом Владимиром Зеленским.

"Мы планируем, что будут ресурсы и голоса, чтобы обеспечить поддержку со стороны обеих партий", - добавил Салливан.