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У Херсонській області окупанти викрали ще одного мера міста

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Тарійськ, Субота 02 квітня 2022 10:44
У Херсонській області окупанти викрали ще одного мера міста Фото: мер Таврійська Микола Різак (tavriysk ks ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти продовжують викрадати міських голів у Херсонській області. Цього разу стало відомо про викрадення мера Таврійська Миколи Різака.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне. Херсон".

"Міського голову Таврійська Миколу Різака викрали російські військові, повідомила Таврійська міська територіальна громада", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що з вечора 1 квітня відсутня інформація про місцеперебування мера Таврійська, вимоги окупантів до Різака також невідомі.

Нагадаємо, що 28 березня російські окупанти викрали мера Голої Пристані Херсонської області Олександра Бабича.

Додамо, як заявив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, російські окупанти викрали щонайменше 30-40 мирних жителів регіону. Наразі по деяким з них уточнюється інформація.

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