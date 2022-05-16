Загроза ракетних ударів по Одесі та області залишається дуже високою, - спікер ОВА

В Одеській області нинішня ніч, 16 травня, пройшла без ворожих обстрілів, при цьому зберігається висока загроза чергових російських ракетних ударів по регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука .

"Ніч в Одесі та Одеській області пройшла спокійно, без обстрілів. Хоча ймовірність нанесення ракетних ударів, на жаль, залишається ще дуже високою", - йдеться в його ранковому зверненні.

Спікер ОВА зазначив, що українські Сили оборони повністю контролюють напрямок на кордоні з невизнаним Придністров'ям та території Молдови.

Також Братчук закликав одеситів не наражати себе на небезпеку і не виходити на узбережжя і на пляжі, нагадавши, що напередодні були знешкоджені дві російські морські міни, які штормом прибило до берега.