Справа МН17: з матеріалів вилучили дати допиту свідків

Щодо свідків у справі про збиття малазійського рейсу МН17 приймаються посилені заходи безпеки. Зокрема, з матеріалів справи були вилучені дати і час допитів.

Про це повідомив заступник генерального прокурора Гюндуз Мемедов в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, такі заходи вживаються для того, щоб особистість свідків не була ідентифікована.

"Як правило, допит свідків, яким надана захист, не може бути проведено у відкритому судовому засіданні. У таких справах навіть оприлюднення інформації про час і місце допиту свідків може представляти ризик для їх безпеки. Наприклад, з матеріалів судової справи вилучені дати відповідних допитів, адже це може сприяти ідентифікації особи", - пояснив Мемедов.

Нагадаємо, пасажирський літак авіакомпанії Malaysia Airlines був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули всі 298 осіб, які перебували на борту літака. Спільна слідча група підозрює в катастрофі МН17 ватажка розвідки "ДНР" Сергія Дубинського (позивний "Похмурий"), колишнього міністра оборони ДНР" Ігоря Гиркина (позивний "Стрільців"), причетного до перевезення "Бука" підполковника російських ВДВ Олега Пулатова (позивний "Гюрза") та українця Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

Раніше РБК-Україна писало, що особистості свідків по справі МН17 збережуть в анонімності з міркувань безпеки.

Зазначимо, зараз в Нідерландах проходять підготовчі засідання у справі про авіакатастрофу, розгляд справи по суті планується в лютому-березні 2021 року.