Стало відомо, коли розпочнеться розгляд справи MH17 по суті

Фото: авіакатастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Сьогодні суд у Нідерландах продовжив слухання

Розгляд справи про збиття літака рейсу MH17 може початися у лютому-березні 2021 року. Сьогодні суд у Нідерландах продовжив засідання.

Про це заявив на слуханнях прокурор Вард Фердінандуссе.

Зокрема, прокурор заявив, що якщо розслідування справи Олега Пулатова до цього моменту не буде завершено, то розгляд справи по суті може розпочатися і у відношенні трьох інших обвинувачених.

"Ми можемо почати розгляд справи по суті у лютому-березні 2021 року", - сказав Фердінандуссе.

Нагадаємо, адвокати росіянина Пулатова поставили під сумнів основну версію слідства по справі МН17.

Раніше повідомлялось, що прокурор у справі МН17 повідомив про результати аналізу тіл членів екіпажу.

Також раніше РБК-Україна писало, що в Нідерландах повідомили деталі суду по справі МН-17.

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Автор: Анастасия Рокитна