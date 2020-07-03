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Справа МН17: суд у Нідерландах відмовив у повторному запиті даних у НАТО

Новини » Політика     03.07.2020 - 15:31
Справа МН17: суд у Нідерландах відмовив у повторному запиті даних у НАТО
Фото: авіакатастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Проходить нове засідання суду у справі збиття літака рейсу МН17

Сьогодні в Нідерландах проходить десяте засідання суду у справі збиття літака рейсу МН17. Суд відхилив прохання захисту підозрюваних про повторний запит супутникових даних у НАТО.

Про це повідомили судді під час засідання.

Захист Пулатова бачить потребу у додатковому розслідуванні. Зокрема, вони вимагають приділити більше уваги альтернативним версіям катастрофи, а також допитати близько 100 свідків та експертів.

Нідерландські прокурори вважають недоцільними заяви про незавершене розслідування.

Відзначимо, раніше адвокат підозрюваного Олега Пулатова Сабіне тен Дуссхате заявила, що захист запросить радіолокаційні дані з радарів Краматорська, Буровий, Крейдяний, Чугуєва і якщо вони недоступні, то запросить суд наказати прокуратурі продовжити подальше розслідування за цими радіолокаційним даними.

Втім, прокуратура Нідерландів заявила, що повторне розслідування радіолокаційних даних з українських радарів не потрібно.

Нагадаємо, адвокати росіянина Пулатова поставили під сумнів основну версію слідства по справі МН17.

Також раніше РБК-Україна писало, що в Нідерландах повідомили деталі суду по справі МН-17.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України МН17
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