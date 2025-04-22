"Солнечный удар": США ввели пошлины до 3521% на импорт батарей из Азии

Соединенные Штаты установили новые пошлины в размере до 3521% на импорт солнечных панелей из четырех стран Юго-Восточной Азии.

Об этом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Пошлины, объявленные в 21 апрелей, являются кульминацией годового торгового расследования. Оно выявило, что производители солнечных батарей в Камбодже, Вьетнаме, Малайзии и Таиланде несправедливо получали выгоду от государственных субсидий и продавали экспорт в США по ценам ниже себестоимости производства.

Расследование было инициировано американскими производителями солнечных батарей и начато при бывшем президенте Джо Байдене.

По данным Министерства торговли, для Камбоджи пошлины были установлены на уровне 3521%, что отражает решение страны прекратить участие в расследовании.

Компании во Вьетнаме получат пошлины в размере до 395,9%, в то время как в Таиланде они установлены на уровне 375,2%. Ставки для Малайзии были установлены пошлины на уровне 34,4%. Для отдельных компаний установлены повышенные пошлины.

В прошлом году США импортировали солнечное оборудование на сумму 12,9 млрд долларов из четырех стран, которые будут подлежать новым пошлинам. Это составляет около 77% от общего импорта модулей.

Выгода для США

Хотя пошлины призваны принести пользу американским производителям, они также нанесут ущерб американским разработчикам возобновляемой энергии, которые долгое время полагались на недорогие иностранные поставки. Это усилило неопределенность для сектора, находящегося под воздействием политических и политических изменений в Вашингтоне.

Эти пошлины будут добавлены к новым тарифам, введенным президентом США Дональдом Трампом, которые перевернули мировые цепочки поставок и рынки. Антидемпинговые и компенсационные пошлины, как их называют, призваны компенсировать стоимость предполагаемого несправедливого субсидирования и ценообразования, рассчитанную Министерством торговли.

Хотя обещания субсидий и спрос, вызванные законом Байдена о снижении инфляции, помогли вызвать волну интереса и инвестиций в новые заводы по производству солнечных панелей по всей территории США, производители предупредили, что этим заводам угрожают иностранные конкуренты, продающие свое оборудование по ценам ниже рыночных.

"Это решающая победа для американского производства", - сказал Тим Брайтбилл , сопредседатель международной торговой практики Wiley и ведущий юрист коалиции компаний солнечной энергетики, которая вела это дело.

Результаты исследования подтверждают "то, что нам давно известно: компании по производству солнечной энергии со штаб-квартирой в Китае обманывают систему, подрывают деятельность американских компаний и лишают американских рабочих средств к существованию", - сказал он.

Влияние на Азию

Поскольку решение США было в значительной степени ожидаемым, компании перевели часть производственных мощностей в страны, не облагаемые пошлинами, такие как Индонезия и Лаос.

"Мы не думаем, что более высокие ставки будут иметь большие финансовые последствия, особенно после недавних взаимных пошлин", - говорится в заметке BofA Global Research.

По данным Bloomberg, ожидается, что к середине этого года в Индонезии будет более 20 гигаватт мощностей по производству солнечной энергии, принадлежащих иностранным владельцам, по сравнению с 1 гигаваттом в конце 2022 года.

Однако другие страны, включая Индию, Индонезию и Лаос, могут подвергнуться возможному введению новых пошлин в конце этого года.

После того, как пошлины были введены на импорт солнечных батарей из Китая примерно 12 лет назад, китайские производители отреагировали на это, разместив операции в других странах, которые не были затронуты тарифами.

США инициировали расследование согласно петиции Американского альянса по торговому комитету по производству солнечной энергии, представляющего такие компании, как First Solar, Hanwha Q Cells и Mission Solar Energy LLC.