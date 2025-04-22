"Сонячний удар": США ввели мита до 3521% на імпорт батарей з Азії

Сполучені Штати встановили нові мита в розмірі до 3521% на імпорт сонячних панелей із чотирьох країн Південно-Східної Азії.

Про це, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Мита, оголошені 21 квітня, є кульмінацією річного торгового розслідування. Воно виявило, що виробники сонячних батарей у Камбоджі, В'єтнамі, Малайзії та Таїланді несправедливо отримували вигоду від державних субсидій і продавали експорт у США за цінами, нижчими за собівартість виробництва.

Розслідування було ініційовано американськими виробниками сонячних батарей і розпочато за колишнього президента Джо Байдена.

За даними Міністерства торгівлі, для Камбоджі мита було встановлено на рівні 3521%, що відображає рішення країни припинити участь у розслідуванні.

Компанії у В'єтнамі отримають мита в розмірі до 395,9%, тоді як у Таїланді вони встановлені на рівні 375,2%. Ставки для Малайзії були встановлені мита на рівні 34,4%. Для окремих компаній встановлено підвищені мита.

Минулого року США імпортували сонячне обладнання на суму 12,9 млрд доларів з чотирьох країн, які підлягатимуть новим митам. Це становить близько 77% від загального імпорту модулів.

Вигода для США

Хоча мита покликані принести користь американським виробникам, вони також завдадуть шкоди американським розробникам відновлюваної енергії, які довгий час покладалися на недорогі іноземні поставки. Це посилило невизначеність для сектору, що перебуває під впливом політичних і політичних змін у Вашингтоні.

Ці мита будуть додані до нових тарифів, введених президентом США Дональдом Трампом, які перевернули світові ланцюжки поставок і ринки. Антидемпінгові та компенсаційні мита, як їх називають, покликані компенсувати вартість передбачуваного несправедливого субсидування і ціноутворення, розраховану Міністерством торгівлі.

Хоча обіцянки субсидій і попит, викликані законом Байдена про зниження інфляції, допомогли викликати хвилю інтересу та інвестицій у нові заводи з виробництва сонячних панелей на всій території США, виробники попередили, що цим заводам загрожують іноземні конкуренти, які продають своє обладнання за цінами, нижчими за ринкові.

"Це вирішальна перемога для американського виробництва", - сказав Тім Брайтбілл, співголова міжнародної торговельної практики Wiley і провідний юрист коаліції компаній сонячної енергетики, яка вела цю справу.

Результати дослідження підтверджують "те, що нам давно відомо: компанії з виробництва сонячної енергії зі штаб-квартирою в Китаї обманюють систему, підривають діяльність американських компаній і позбавляють американських робітників засобів до існування", - сказав він.

Вплив на Азію

Оскільки рішення США було значною мірою очікуваним, компанії перевели частину виробничих потужностей до країн, які не оподатковують митом, як-от Індонезія та Лаос.

"Ми не думаємо, що вищі ставки матимуть великі фінансові наслідки, особливо після нещодавніх взаємних митних тарифів", - ідеться в замітці BofA Global Research.

За даними Bloomberg, очікується, що до середини цього року в Індонезії буде понад 20 гігаватів потужностей з виробництва сонячної енергії, що належать іноземним власникам, порівняно з 1 гігаватом наприкінці 2022 року.

Однак інші країни, включно з Індією, Індонезією та Лаосом, можуть піддатися можливому введенню нових мит наприкінці цього року.

Після того, як мита були введені на імпорт сонячних батарей з Китаю приблизно 12 років тому, китайські виробники відреагували на це, розмістивши операції в інших країнах, яких не торкнулися тарифи.

США ініціювали розслідування згідно з петицією Американського альянсу з торговельного комітету з виробництва сонячної енергії, що представляє такі компанії, як First Solar, Hanwha Q Cells і Mission Solar Energy LLC.