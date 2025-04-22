"Сделано в Корее": Китай нашел способ обойти пошлины Трампа

Южная Корея столкнулась с попытками выдавать товары из Китая за корейский экспорт. Это делается, чтобы обойти масштабные пошлины президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Таможенная служба Кореи заявила, что в первом квартале она выявила нарушения, связанные со страной происхождения, на сумму 29,5 млрд вон (21 млн долларов), при этом 97% от общего числа составили поставки в США.

Трамп, вступивший в должность в январе, ввел значительные пошлины на различные товары и страны, включая пошлины на Китай, которые начали расти с февраля.

"Во время первого президентства Трампа наблюдался рост числа попыток скрытого экспорта, и мы ожидаем, что аналогичная тенденция сохранится", - заявил Ли Кван У, директор по планированию расследований в Службе расследований.

Расследование Пхеньяна

Предвидя возросшие риски, власти провели последнее расследование превентивно, чтобы предотвратить незаконный экспорт. Они уже обнаружили признаки таких попыток обойти тарифы Трампа с первого квартала, сказал Ли во время пресс-конференции.

Южнокорейские таможенники провели встречу с представителями США, чтобы обсудить совместные усилия по расследованию.

Южнокорейские чиновники заявили, что иностранные компании, например, из соседнего Китая, могут участить попытки использовать Южную Корею, которая является крупным союзником США и имеет пакт о свободной торговле, в качестве обходного пути для избежания пошлин и регулирования.

Проверка выявила катодные материалы на сумму 3,3 млрд вон, используемые для аккумуляторов, импортированные из Китая и отправленные в США с ложной маркировкой Южной Кореи в качестве страны происхождения.

В марте из Китая было импортировано по частям и повторно собрано в Южной Корее камер видеонаблюдения на сумму 19,3 млрд вон, чтобы обойти ограничения США на китайские устройства связи.

Корейская таможенная служба создала специальную целевую группу для предотвращения попыток незаконного экспорта таких товаров и планирует разработать более конкретные меры реагирования для защиты отечественных компаний. Между тем, обнаруженные нарушения будут переданы прокурорам.