Солнечный лайфхак. В Укрэнерго объяснили, когда включать мощную технику, чтобы избежать проблем

Укрэнерго обратилось к украинцам с призывом максимально переносить пользование мощными электроприборами на дневное время суток, если на улице солнечная погода. Это уменьшает нагрузку на энергосистему.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укрэнерго в Telegram .

Как солнце влияет на энергопотребление

"Еще перед полномасштабным вторжением украинские потребители активно начали устанавливать солнечные панели. Массированные российские атаки на энергосистему добавили еще один стимул: многие потребители решили усилить собственную энергоавтономность - и тоже установили дома или на работе солнечные панели. Сегодня влияние "солнца" на энергосистему очень значительное", - говорят в компании.

На иллюстрации показано два смежных дня марта - посреди рабочей недели и с примерно одинаковой среднесуточной температурой. Только первый день - пасмурный, а следующий - солнечный. Разница в уровне энергопотребления (по состоянию на 9:30 утра) составила более 9%.

Разница в уровнях потребления в солнечную и пасмурную погоду (инфографика Укрэнерго)

Мощной техникой лучше пользоваться в солнечные дни

"Кроме потребления, погода сейчас существенно влияет и на генерацию, потому что так же как и бытовые, эффективно работают промышленные солнечные электростанции. Экспортировать излишки удается далеко не всегда, потому что у соседей (например, в Польше) общая установленная мощность СЭС - в несколько раз больше, чем в Украине. И часто солнечная погода одновременно устанавливается во многих странах одновременно", - говорят в компании.

Поэтому, чтобы избежать технологических проблем, Укрэнерго призывает потребителей в солнечную погоду максимально переносить пользование мощными электроприборами на дневное время суток.