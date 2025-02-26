Украинцам напомнили, кому могут насчитать "лишние" киловатты в платежках и как этого избежать

Начисление в платежках за электроэнергию зависит от того, вовремя ли клиенты подали показания счетчика. Если этого не сделали, то расчет осуществят на основе среднесуточного потребления за аналогичный период прошлого года.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию YASNO рассказывает, когда подавать показатели, чтобы не платить излишнего.

Когда и как подавать показатели, чтобы не было лишних начислений

Показатели следует подать в течение 5 дней - за два дня до конца месяца и в течение трех дней следующего. В этом месяце прием показателей стартует 27 февраля и продлится до 3 марта.

Оператор системы распределения ДТЭК "Киевские электросети" передает YASNO объемы потребленной электроэнергии клиентом (кВт∙ч), и YASNO умножает эту цифру на тариф (4,32 гривны).

Если оператор системы распределения вовремя не получает показаний счетчика, то рассчитывает объем по среднесуточному потреблению за аналогичный период прошлого года.

Подать показатели можно через:

личный кабинет

мобильное приложение

чат-боты YASNO-online в viber или telegram

форму на сайте

на странице Facebook

Корректность начисления зависит от вовремя поданных показателей (инфографика YASNO)

Как избежать недоразумений в начислениях

Клиентам следует передавать показания в определенные сроки, чтобы сумма в счете соответствовала фактически потребленной электроэнергии. Если клиент не согласен с выставленными объемами потребления, то должен обращаться к оператору системы распределения.

"Довольно часто мы получаем сообщения клиентов о непонимании, откуда же взялась сумма к оплате и почему она такая, если фактически потреблен другой объем электроэнергии. А все потому, что в основе счетов за фактически потребленную электроэнергию лежит своевременная передача показаний. Передача показаний в любой другой день или непередача их меняют формулу расчета", - пояснил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

Он также посоветовал потребителям пользоваться чатботами YASNO, которые присылают оповещения, что пришло время для передачи показаний.

Корректность начисления зависит от вовремя поданных показателей (инфографика YASNO)