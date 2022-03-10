Sony припиняє продажі своїх консолей та ігор в Росії

Sony припинила продаж своїх консолей PlayStation і програмного забезпечення в Росії через війну в Україні. Жителям РФ також не буде доступний магазин відеоігор PlayStation Store.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC .

Представник підрозділу відеоігор Sony заявив в середу, 9 березня, що компанія також скасовує у РФ запуск своєї нової гоночної гри Gran Turismo 7.

"Для підтримки гуманітарної допомоги корпорація Sony Group оголосила про пожертвування в розмірі 2 мільйонів доларів управлінню Верховного комісара ООН у справах біженців та міжнародної неурядової організації Save the Children для підтримки жертв цієї трагедії", - йдеться в заяві компанії.

Зазначимо, що раніше продажі своїх ігор в PlayStation Store призупинили всі найбільші ігрові студії - Ubisoft, Rockstar Games, Activision Blizzard, CD Projekt Red.