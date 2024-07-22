Солнце, ветер и вода. Топ стран с "зеленой" энергетикой и каков потенциал Украины

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Солнце и ветер в чистой энергетике: мировые тенденции

Согласно отчету климатического аналитического центра Ember, благодаря развитию солнечной и ветровой энергетике за последние 10 лет почти на 2/3 замедлился рост использования ископаемого топлива. А доля возобновляемых источников выросла с 19% в 2000-м до более чем 30% в прошлом году.

"Будущее возобновляемых источников энергии наступило. Развитие солнечной энергетики ускоряется быстрее, чем кто-либо мог себе представить", - отметил директор по глобальному анализу Ember Дэйв Джонс.

По его словам, солнечная энергетика становится основным альтернативным источником. По итогам 2023 года она дала в два раза больше электроэнергии, чем угольные ТЭС.

Комплексный обзор охватывает 80 стран, на которые приходится 92% мирового спроса на электроэнергию, а также данные по 215 странам. Предполагается, что рост производства чистой энергии приведет к снижению производства за счет ископаемого топлива на 2% в 2024 году.

"Снижение выбросов в энергетическом секторе неизбежно. 2023 год, вероятно, стал поворотной точкой. Но темпы сокращения выбросов зависят от того, насколько быстро продолжится революция в области возобновляемых источников", - добавил Джонс.

Хотя роль ископаемого топлива может начать сокращаться, оно продолжает занимать важную часть в глобальной энергетике - в транспортном топливе, тяжелой промышленности и производстве тепла.

Мировые лидеры стремятся увеличить долю возобновляемых источников до 60% к 2030 году в соответствии с соглашением, которое заключили на декабрьской конференции ООН по изменению климата COP28 (Дубай, ОАЭ). Это потребует от стран утроить свои мощности "зеленой" энергетики в течение следующих шести лет, чтобы вдвое сократить выбросы в энергетическом секторе.

Прошлый год также стал лучшим в истории для ветровой энергетики. Согласно отчету отраслевой ассоциации Global Wind Energy Council (GWEC), в 2023-м в мире развернули 116 ГВт новых мощностей. Это на 50% больше, чем в 2022 году.

Китай лидирует как по морским, так и по наземным установкам, за ним следуют США, Бразилия и Германия. Благодаря сильному росту в Нидерландах, минувший год стал рекордным для Европы, поскольку новые морские ветроэнергетические мощности добавили 3,8 ГВт. Рекордный рост наблюдается и в других регионах. Например, в Африке и на Ближнем Востоке, где были установлены мощности на 1 ГВт - почти в три раза больше, чем в 2022 году.

"Приятно видеть ускорение роста ветроэнергетики, и мы гордимся достижением нового годового рекорда. Однако еще многое необходимо сделать, чтобы обеспечить рост", - подчеркнул гендиректор GWEC Бен Бэквелл.

Подробнее об альтернативных источниках читайте в материале "Зеленая энергетика. Плюсы, минусы и зачем Украине "энергетический переход".

Какие страны полностью обеспечивают себя возобновляемой энергией

По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), пятерка лидеров по объемам производства мировой возобновляемой электроэнергии выглядит следующим образом:

Китай - 31%

США - 11%

Бразилия - 6,4%

Канада - 5,4%

Индия - 3,9%

В общей структуре на гидроэнергетику приходится около 55%, на ветровую - 23%, на биомассу (метан, получаемый из отходов сельского хозяйства) - 12%, на солнечную энергетику - 7% и на геотермальную энергию - 1%.

На сегодня семь стран закрывают свои потребности за счет возобновляемых источников. В частности, почти 100% такой энергии вырабатывается в Албании, Бутане, Эфиопии, Исландии, Непале, Парагвае и Демократической Республике Конго.

Албания получает более 94% электроэнергии от гидроэнергетики, три четверти из которых обеспечивают станции на реке Дрин. Из-за этого ее энергосистема уязвима к погодным условиям. В жаркие и засушливые периоды албанцы переживают дефицит и отключения света.

Бутан - небольшая страна между Индией и Китаем - за счет гидроэнергетики получает 99,7% электроэнергии. Благодаря большим объемам производства экспортирует более 75% чистой энергии в Индию. Похожая ситуация в Непале, гидроэнергетика которого обеспечивает страну на 97%.

Эфиопия получает электроэнергию от относительно широкого спектра возобновляемых источников. Три четверти мощностей приходится на гидростанции. В 2022 году страна была крупнейшим производителем энергии из воды во всей Африке. Также Эфиопия получает 10% из биомассы и 10% от ветровых станций.

Исландия - единственная страна, значительная доля электроэнергии которой - на уровне 26% - производится из геотермальных источников. Остальное - благодаря гидростанциям.

Крупнейшая страна, ГЭС которой удалось обеспечивают ее потребности на свыше 95%, - Демократическая Республика Конго. Ее территория сопоставима с 2/3 Западной Европы, а население составляет 108 млн, однако основная генерация сосредоточена на двух дамбах с общей мощностью 1775 МВт. Большая часть гидропотенцала не используется, так как из-за сложной истории, гражданской войны и неразвитой инфраструктуры только 19% населения имеют доступ к электроэнергии.

Абсолютный "зеленый" лидер - Парагвай. Эта страна стала первой в мире со 100% чистым электроснабжением после закрытия последней ТЭС в 2021 году. Парагвай с населением чуть мене 7 млн полностью обеспечивает себя электроэнергией за счет гидроэлектростанций. В абсолютных цифрах его гидрогенерация занимает третье место в мире - около 9 ГВт.

Согласно данным IRENA, еще 40 стран получают как минимум половину электроэнергии из возобновляемых источников, в том числе 11 европейских. Другие, такие как Германия или Португалия, способны на 100% работать на ветру, воде и солнечной энергии в течение коротких промежутков времени.

Что с "зеленой" энергетикой в Украине и каков потенциал

До полномасштабного вторжения России установленная мощность возобновляемой энергетики Украины составляла около 10 ГВт. После 24 февраля 2022 года многие объекты оказались в оккупации и прифронтовых областях.

Из-за повреждений подстанций и сетей, обстрелов, хищения оборудования работа "зеленой" энергетики на оккупированных территориях прекратилось. По оценкам Минэнерго, на конец 2022 года из эксплуатации были выведены около 75% ветровых станций и 45-50% - солнечных, львиная часть которых расположена на юге Украины. Окончательный ущерб можно будет оценить лишь после деоккупации.

Доля "зеленой" энергетики в общей структуре до войны составляла около 13%, и мощности наращивались. Более того, в 2019-м Украина вошла в топ-10 стран по темпам развития возобновляемых источников, в 2020-м - в топ-5 европейских стран по темпам развития солнечной генерации. Но после 2022 года доля возобновляемых источников в энергобалансе упала более чем вдвое.

В прошлом году около 10% электроэнергии произвели ветровые и солнечные станции. А с учетом больших гидроэлектростанций доля чистой энергии достигла 20,3%. Это больше, чем в довоенный период.

Что касается солнечной генерации, по подсчетам Ассоциации солнечной энергетики Украины, на оккупированных территориях оказались 62 промышленных СЭС (без учета большого количества домашних) общей мощностью более 950 МВт. На свободной от агрессора территории размещаются около 5900 МВт промышленных и более 1200 МВт домашних СЭС.

Доля ветровой энергетики в балансе национального сектора возобновляемых источников составляет 21,7% и остается второй по величине после солнечной. Вместе с тем, на конец 2023 года ВЭС непосредственно генерировали только 583,8 МВт, поскольку 71% мощностей (в том числе пять станций на 335 МВт ветропарка "Виндкрафт" в Херсонской области) все еще в оккупации и не поставляют электроэнергию в ОЭС Украины.

Согласно стратегии Минэнерго, к 2032 году планируется довести ветроэнергетическую мощность до 10 ГВт. По оценкам Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), с учетом общего количества проектов, готовых к реализации, задача вполне выполнима.

Гидроэлектростанции (ГЭС) занимают третье место в энергетическом комплексе. До полномасштабной войны суммарная мощность составляла 8%, среднегодовое производство - почти 11 ГВт. Основной потенциал сосредоточен на ГЭС Днепровского каскада. Но Каховская ГЭС потеряна из-за действий агрессора в 2023 году, а в этом ракетными ударами серьезно повреждена ДнепроГЭС.

Несмотря на это, потенциал только солнечной и ветровой энергии Украины в 150 раз превышает текущий спрос на электроэнергию. К такому выводу пришел Института устойчивого будущего Технологического университета Сиднея.

Согласно апрельскому докладу, реалистичный сценарий предусматривает, что Украина смогла бы удовлетворить внутренний спрос на электроэнергию (по состоянию на 2021 год), развернув только солнечную и ветровую генерацию на 1% пригодных для этого участков.

Причем наличие значительных ресурсов позволяет не только покрыть внутренние потребности, но и генерировать энергию на экспорт в соседние страны. Возобновляемые источники способны создать около 20 000 рабочих мест к 2030 году. Однако все эти проекты требуют инвестиций на миллиарды долларов. Привлечение которых в условиях продолжающейся войны является чрезвычайно трудной задачей.

При подготовке материала использовались: данные Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA), отчеты Института устойчивого будущего (Сидней, Австралия), аналитического центра Ember, публикации The Guardian, The Independent и профильного издания "Украинская энергетика".