Солнце скрывало серебро? Ученые объяснили ошибку, которая длилась десятилетиями

По законам физики Солнце и старейшие метеориты в нашей системе имеют одинаковое происхождение и схожий химический состав.

Однако десятилетиями астрономы разводили руками: по их расчетам, серебра на нашей звезде было гораздо меньше, чем в космических камнях.

Новое исследование показало, что драгоценный металл все это время был на Солнце, просто ученые смотрели на него "не под тем углом".

В чем заключалась ошибка ученых?

В свежем научном исследовании ученые объяснили: если оценивать солнечную атмосферу по более точным и современным моделям, выясняется, что серебра там примерно на 55 процентов больше, чем считалось ранее.

Интересно, что ученым даже не понадобилось новое оборудование - они просто перечислили старые данные по более точным формулам.

"Эти новые данные очень важны, ведь Солнце для астрономов - главный ориентир. Если мы не понимаем до конца его состав, мы не сможем правильно оценить другие звезды и планеты", - пояснила автор исследования Сэма Чалишкан из Льежского университета в Бельгии.

Как расшифровывают состав звезд?

Каждый химический элемент во Вселенной оставляет свой уникальный "след" в лучах света. Когда солнечный свет проходит сквозь атомы газов, образуются специальные полосы - за ними астрономы, словно по отпечаткам пальцев, распознают элементы на расстоянии в миллионы километров.

Ранее учёные использовали слишком упрощенные схемы для описания солнечной атмосферы и не до конца понимали, как атомы серебра взаимодействуют со светом.

Поэтому возникала путаница: на метеоритах, которые являются своеобразными "капсулами времени" с момента рождения Солнечной системы, серебра было много, а на самом Солнце его якобы не хватало.

Создав новую, более подробную модель, исследователи увидели реальную картину. Серебро никогда не исчезало из нашей звезды - ошибочным был сам метод его поиска.

Теперь ученые планируют опробовать этот способ на других звездах Млечного Пути. Это поможет понять, где именно во Вселенной зарождаются драгоценные металлы и как они распределяются в космосе с течением времени.