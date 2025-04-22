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Магия в небе. Над Сумской областью заметили сказочное явление (фото)

Вторник 22 апреля 2025 17:24
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Магия в небе. Над Сумской областью заметили сказочное явление (фото) Полярное сияние заметили над Сумской областью (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В небе над Сумской областью заметили впечатляющее природное явление. Речь идет о полярном сиянии со сказочными яркими оттенками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сумского областного центра по гидрометеорологии в Facebook.

Где именно и когда запечатлели полярное сияние

Согласно информации облцентра по гидрометеорологии, полярное сияние наблюдалось вчера вечером (в понедельник, 21 апреля 2025 года) в небе над Сумской областью.

Магия в небе. Над Сумской областью заметили сказочное явление (фото)Невероятные оттенки звездного неба (фото: facebook.com/sumy.hmc/Анастасия Братуха)

Уточняется, что фотографии, опубликованные учреждением, сделала в городе Конотоп Анастасия Братуха.

Магия в небе. Над Сумской областью заметили сказочное явление (фото)В этот кадр попало не только полярное сияние (фото: facebook.com/sumy.hmc/Анастасия Братуха)

"А вы наблюдали полярное сияние? Делитесь вашими фото в комментариях", - призвали украинцев.

Магия в небе. Над Сумской областью заметили сказочное явление (фото)Магия в небе. Над Сумской областью заметили сказочное явление (фото)Публикация областного центра (скриншот: facebook.com/sumy.hmc)

Отметим, что по информации Украинского гидрометеорологического центра, полярное сияние - это спорадическое явление в ионосфере, которое выражается в люминесценции (свечении) разреженного воздуха на высотах:

  • от нескольких десятков (иногда от 60) километров;
  • до нескольких сотен (иногда более 1000) километров.

Эксперты учреждения рассказали, что полярные сияния наблюдаются преимущественно в высоких и умеренных широтах обоих полушарий (притом в обоих полушариях и на всех долготах одновременно), но с разной интенсивностью.

Магия в небе. Над Сумской областью заметили сказочное явление (фото)Полярное сияние над Сумской областью (фото: facebook.com/sumy.hmc/Анастасия Братуха)

Ширина светящихся областей может достигать 100 км. А продолжительность полярного сияния - от десятков минут до нескольких суток.

Иногда это явление могут называть также "северное сияние". Реже - "южное сияние".

Уточняется, что чаще всего можно наблюдать сияния:

  • красного цвета;
  • зеленого цвета;
  • фиолетового цвета.

Магия в небе. Над Сумской областью заметили сказочное явление (фото)Цвет полярного сияния над Сумской областью - ближе к розовому (фото: facebook.com/sumy.hmc/Анастасия Братуха)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в июле прошлого года украинцы заметили в небе необычное голубое сияние, не похожее ни на что известное многим.

Читайте также, когда в небе над Киевской областью заметили серебристые облака, чем они уникальны и как их можно увидеть снова.

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Гидрометцентр Сумская область
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