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Сондленда звинуватили в сексуальних домаганнях

Новини » В світі     28.11.2019 - 07:03
Сондленда звинуватили в сексуальних домаганнях
Фото: Гордон Сондленд (flickr.com/AmCham_EU)

За словами жінок, після отримання відмови Сондленд намагався помститися

Три жінки звинуватили в сексуальних домаганнях постійного представника США в Європейському союзі Гордона Сондленда. Про це йдеться в спільній публікації Propublica і Portland Monthly.

Відзначається, що Ніколь Вогель, Джана Соліс та Наталі Септ заявили, що ще до свого призначення на пост посла в ЄС Сондленд цілував їх чи намагався це зробити, не отримавши їхньої згоди. Крім того, одна з них стверджує, що Сондленд оголився перед нею. За словами жінок, після отримання відмови він намагався помститися, створюючи їм проблеми професійного характеру.

Як повідомляє New York Times, посол відкидає звинувачення. За словами Сондленда, заяви жінок були сфабриковані з політичною метою. Він також зазначив, що про його поведінці можуть свідчити "сотні працівників та колег", з якими він працював в "незліченних обставинах".

Зазначимо, посол США в ЄС Гордон Сондленд проходить як свідок у процесі про імпічмент американського президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, Сондленд розповів під час відкритого обговорення в Палаті представників Конгресу США, що п'ять американських топ-чиновників знали про тиск на Україну з боку американського президента Дональда Трампа. Зокрема, він назвав Майка Пенси.

РБК-Україна писало, що Сондленд заявляв, що Трамп не говорив прямо, що допомога Україні і справа Байдена пов'язані.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд Трампімпічмент
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