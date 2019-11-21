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Сондленд: Трамп не говорив прямо, що допомога Україні і справа Байдена пов'язані

Новини » Політика     21.11.2019 - 04:55
Сондленд: Трамп не говорив прямо, що допомога Україні і справа Байдена пов'язані
Фото: Гордон Сондленд (flickr.com/AmCham_EU)

Посол США в ЄС дав додаткові свідчив у Конгресі на слуханнях у справі імпічменту

Посол Сполучених Штатів в Євросоюзі Гордон Сондленд під час відкритого обговорення в Палаті представників Конгресу США уточнив деякі деталі по справі імпічменту президента Дональда Трампа. Про це повідомляють республіканці.

Зокрема, в одному з уривків відео, опублікованому республіканським лідером і представником 23-го округу Каліфорнії у Палаті представників Кевіном Маккарті, посол відповідає на питання конгресмена Еліс Стефаник:

"Ви свідчили: "Президент Трамп ніколи не говорив прямо, що допомога була обумовлена розслідуваннями"? Посол Сондленд: "Все вірно".

Коментуючи цей фрагмент, Маккарті заявив, що "фіктивний імпічмент демократів стає все слабшим і слабшим".

Нагадаємо, заступник помічника глави Пентагону Лора Купер саазала в Конгресі США, що українські чиновники, можливо, знали, що допомога США у сфері безпеки була припинена, 25 липня - раніше, ніж відбулася розмова президентів США і України - Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Зазначимо, процес імпічменту Трампа був початий демократами після того, як анонімне джерело в розвідці повідомило про нібито спробу тиску президента США на його українського колллегу Володимира Зеленського. Повідомлялося, що Трамп заморозив вже затверджену військову допомогу Україні з метою змусити Київ почати розслідування щодо сина Джо Байдена (опонент Трампа на виборах у 2020 році, - ред.).

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