Сондленда обвинили в сексуальных домогательствах

Фото: Гордон Сондленд (flickr.com/AmCham_EU)

По словам женщин, после получения отказа Сондленд пытался отомстить

Три женщины обвинили в сексуальных домогательствах постоянного представителя США в Европейском союзе Гордона Сондленда. Об этом говорится в совместной публикации Propublica и Portland Monthly.

Отмечается, что Николь Вогель, Джана Солис и Натали Септ заявили, что еще до своего назначения на пост посла в ЕС Сондленд целовал их или пытался это сделать, не получив согласия с их стороны. Кроме того, одна из них утверждает, что Сондленд обнажился перед ней. По словам женщин, после получения отказа он пытался отомстить, создавая им проблемы профессионального характера.

Как сообщает New York Times, посол отвергает обвинения. По словам Сондленда, заявления женщин были сфабрикованы с политическими целями. Он также отметил, что о его поведении могут свидетельствовать "сотни работников и коллег", с которыми он работал в "бесчисленных обстоятельствах".

Отметим, посол США в ЕС Гордон Сондленд проходит как свидетель в процессе об импичменте американского президента Дональда Трампа.

Напомним, Сондленд рассказал во время открытого обсуждения в Палате представителей Конгресса США, что пять американских топ-чиновников знали о давлении на Украину со стороны американского президента Дональда Трампа. В частности, он назвал Майка Пенса.

РБК-Украина писало, что Сондленд заявлял, что Трамп не говорил прямо, что помощь Украине и дело Байдена связаны.