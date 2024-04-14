Сон за рулем: как сохранить бдительность во время путешествия
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Долгое управление автомобилем очень истощает, а уставший водитель - это источник повышенной опасности на дороге, что может закончиться трагедией.
Что делать, чтобы не уснуть за рулем:
- хорошо выспитесь перед поездкой (здоровый сон должен длиться не менее 7 часов, но перед поездкой, поспите как можно дольше);
- избегайте поездок за рулем в часы, когда вы обычно спите;
- перед поездкой не употребляйте лекарства, которые вызывают сонливость;
- поддерживайте разговор с пассажирами - интересный разговор отлично стимулирует работу головного мозга;
- держите салон авто в прохладе, это вас взбодрит;
- делайте перерывы каждые два часа, даже если вам кажется, что вы не устали;
- во время остановки занимайтесь физическими упражнениями или дремлите 15-20 минут.
Как понять, что возникла сонливость и стоит остановиться?
- вы поймали себя на мысли, что только что моргнули (когда не хочется спать, моргание происходит так быстро, что мы этого не замечаем, а когда хочется спать - веки тяжелеют и закрываются медленно);
- ви часто зеваете и трудно держать глаза открытыми;
- не можете вспомнить, какой последний дорожный знак проехали;
- руки стали тяжелыми, вы непроизвольно отпускаете педаль газа.
Все это - признаки усталости мозга и сонливости. В этом случае необходимо остановиться и передохнуть на обочине.