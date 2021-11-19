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Вступ в НАТО не на порядку денному, але Україна має виконувати домашнє завдання, - Резніков

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П'ятниця 19 листопада 2021 19:06
Вступ в НАТО не на порядку денному, але Україна має виконувати домашнє завдання, - Резніков Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що питання вступу України в НАТО сьогодні не стоїть на порядку денному. Водночас країна повинна й надалі виконувати усі умови для цього.

Про це, як пише РБК-Україна, повідомив Резніков під час спілкування з журналістами в українському посольстві в Вашингтоні.

"Прийняття рішення про вступ України в НАТО може бути тільки при консенсусі країн Альянсу. Це буде політичне рішення. На сьогодні прийняття такого рішення на порядку денному не стоїть. Але це не означає, що ми маємо забувати про приписи Конституції, що нашою метою є вступ в НАТО", - заявив міністр.

Водночас Резніков наголосив на тому, що, в першу чергу, вступ в НАТО для України не є лише питанням безпеки, але і розвитку демократії та економіки. Водночас країна повинна й надалі робити реформи, аби бути готовою до вступу у будь-який момент.

"Не тільки заради безпекової складової. НАТО не є військовим союзом, це питання розвитку демократії, економіки, гуманітарних питань. Тому наша задача робити реформи, робити домашнє завдання, щоб бути де-факто готовими до вступу в НАТО, а політичне рішення рано чи пізно буде прийняте", - додав Резніков.

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