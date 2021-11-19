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Нарощування військ біля України. Генсек НАТО звернувся до Росії

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Брюссель, П'ятниця 19 листопада 2021 14:12
Нарощування військ біля України. Генсек НАТО звернувся до Росії Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У НАТО продовжують коментувати збільшення військової техніки Росії біля українських кордонів. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенгберг звернувся до Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАТО.

Він закликав Росію продемонструвати прозорість щодо нарощування військ біля кордонів України.

"Ми також бачимо велику та незвичайну концентрацію російських військ біля кордонів України. Вкрай важливо, щоб Росія продемонструвала прозорість щодо нарощування своєї військової могутності, забезпечила деескалацію та знизила напруженість", - сказав він.

НАТО уважно стежить за ситуацією і продовжує надавати Україні політичну та практичну підтримку, додав генсек.

Нагадаємо, у Путіна відповіли, чи готується вторгнення Росії в Україну.

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