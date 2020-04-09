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У Сомалі зафіксували першу смерть від коронавірусу

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 08:59
У Сомалі зафіксували першу смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (flickr)

Помер 52-річний житель Сомалі

Через розповсюдження коронавірусу в Сомалі зафіксовано першу смерть від хвороби. Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, від коронавірусної хвороби COVID-19 помер 52-річний житель Сомалі. Також зараження було виявлено ще у чотирьох людей цієї країни, які не виїжджали за її межі раніше.

Нагадаємо, перші випадки зараження коронавірусом підтвердили ще в двох африканських країнах - Малі і Гвінеї-Бісау. Перші два випадки коронавірусу були виявлені у 49-річної жінки та 62-річного чоловіка. Обидва інфікованих прибули в країну з Франції.

Також влада Зімбабве повідомила про перший підтверджений випадок зараження коронавірусом в країні. Інфікований 38-річний чоловік заразився під час поїздки до Великобританії.

РБК-Україна раніше писало, що число інфікованих коронавірусом українців становить 1668. За добу заразилися 206 осіб, серед них 20 дітей. Померли від наслідків інфекції 52 особи. На цей час вдалося вилікуватися 35 пацієнтам. Найбільша кількість тих, хто заразився в Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях і Києві.

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