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Перші випадки коронавірусу підтвердили ще у двох країнах

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 16:34
Перші випадки коронавірусу підтвердили ще у двох країнах
Ілюстративне фото (pixabay photo Jabbacake)

В Африці коронавірус був виявлений у 46 з 54 країн

Перші випадки зараження коронавірусом підтвердили ще в двох африканських країнах - Малі і Гвінеї-Бісау. Про це повідомляє CBC.

Як повідомили в уряді Малі, перші два випадки коронавірусу були виявлені у 49-річної жінки та 62-річного чоловіка. Обидва інфікованих прибутку в країну з Франції 12 і 16 березня відповідно.

Також відразу два перші випадки зафіксували в Гвінеї-Бісау. Інформацію про перших інфікованих COVID-19 підтвердив президент країни Умаро Сіссоко Эмбало.

Після цих випадків на Африканському континенті 46 з 54 країн зазнали інфікування коронавірусом. Всього в Африці кількість хворих перевищує 2,4 тисячі чоловік.

Зазначимо, раніше перший випадок коронавірусу підтвердили в Лівії. Заражений знаходиться в одній з лікарень в лівійській столиці Тріполі.

На даний момент в світі коронавірусом захворіли понад 438 тисяч осіб. При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила про прискоренні пандемії COVID-19. Також у ВООЗ вважають, що наступним епіцентром пандемії можуть стати США.

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