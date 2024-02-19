Сольский о блокаде польской границы: будут сложные дни, но нельзя поддаваться на провокации

Он рассказал, что Украина готова к любым вариантам, но надеется на конструктивный вариант решения блокады границы. Конструктивный вариант - основная задача и наша страна будет концентрироваться на нем.

"Нужно понимать, что эти несколько дней могут быть сложными и в эмоциональном плане", - добавил Сольский.

По его словам, власти на прошлой неделе уже встречались с бизнесом и обсуждали альтернативные маршруты, а также то, "от чего нужно удержаться".

"Вопрос не только в том, что нужно реагировать, но и в том, что на что-то не нужно реагировать. Потому что очевидно, что определенные силы будут использовать такие протесты для провокаций. Однозначно не нужно поддаваться на провокации, потому что всегда нужно быть умнее и посмотреть на ситуацию сверху", - подчеркнул министр.

Что предшествовало

Напомним, недавно польские фермеры возобновили протесты на части пунктов пропуска с Украиной. В связи с этим там усложнилось движение грузовиков, что влияет на экспорт нашей страны.

Уже завтра, 20 февраля, протестующие планируют заблокировать все КПП на границе.

Также завтра пройдет встреча Координационной платформы по вопросу возобновления импорта украинской агропродукции в Польшу и блокады границы.

Более детально о ситуации на границе - в материале РБК-Украина.