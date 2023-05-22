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У Соловьева нашли секретную семью с детьми, которые родились в США, - СМИ

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Понедельник 22 мая 2023 17:53
У Соловьева нашли секретную семью с детьми, которые родились в США, - СМИ Фото: баскетболистка Светлана Абросимова и пропагандист Владимир Соловьев (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

У российского пропагандиста Владимира Соловьева есть любовница с двумя детьми. Они родились в Соединенных Штатах Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование команды Навального.

По информации расследователей, любовницей Соловьева является баскетболистка Светлана Абросимова. Она владеет виллой в Сочи стоимостью полмиллиарда рублей. На соседних участках располагается дом жены генерала Сергея Суровикина и дом сына секретаря Совбеза РФ.

У Навального отмечают, что в 2017 году Абросимова родила двоих дочерей в США. Их отчество - Владимировны и они автоматически получили американское гражданство. Более того, у самой любовницы Соловьева есть паспорт США.

"Мы поговорили с несколькими людьми из окружения Соловьева, и нам все подтвердили - у него действительно давно есть секретная семья, двое детей и он часто появляется в том самом суперэлитном доме в Сочи. Фотографий Соловьева с Абросимовой на публике немного, но по сей день он комментирует ее игры в баскетбол, зовет на эфиры и репостит посты в соцсетях", - отмечают авторы расследования.

Стоит заметить, что Соловьев сейчас официально женат и имеет восемь детей от разных браков. Он известен своими скандальными заявлениями по теме войны России против Украины, а также является одним из главных сторонников путинского режима.

Напомним, ранее журналисты обнародовали схемы секретного бункера российского диктатора Владимира Путина в Краснодарском крае.

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