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У Соловйова знайшли секретну сім'ю з дітьми, які народилися у США, - ЗМІ

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Понеділок 22 травня 2023 17:53
У Соловйова знайшли секретну сім'ю з дітьми, які народилися у США, - ЗМІ Фото: баскетболістка Світлана Абросімова та пропагандист Володимир Соловйов (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Російський пропагандист Володимир Соловйов має коханку з двома дітьми. Вони народилися у Сполучених Штатах Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування команди Навального.

За інформацією розслідувачів, коханкою Соловйова є баскетболістка Світлана Абросімова. Вона має віллу в Сочі вартістю півмільярда рублів. На сусідніх ділянках розташовується будинок дружини генерала Сергія Суровікіна та будинок сина секретаря Радбезу РФ.

У Навального зазначають, що у 2017 році Абросімова народила двох дочок у США. Їхнє ім'я по батькові - Володимирівни і вони автоматично отримали американське громадянство. Більше того, сама коханка Соловйова має паспорт США.

"Ми поговорили з кількома людьми з оточення Соловйова, і нам все підтвердили - у нього справді давно є секретна сім'я, двоє дітей і він часто з'являється в тому самому суперелітному будинку в Сочі. Фотографій Соловйова з Абросімовою на публіці небагато, але досі він коментує її ігри у баскетбол, кличе на ефіри та репостить пости у соцмережах", - зазначають автори розслідування.

Варто зауважити, що Соловйов зараз офіційно одружений та має вісім дітей від різних шлюбів. Він відомий своїми скандальними заявами на тему війни Росії проти України, а також є одним з головних прихильників путінського режиму.

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили схеми секретного бункера російського диктатора Володимира Путіна у Краснодарському краї.

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