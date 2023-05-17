Глубиной около 50 метров. Журналисты опубликовали схемы "бункера Путина" в Геленджике

Журналисты опубликовали схемы и чертежи подземной части "дворца Путина" в Геленджике Краснодарского края РФ. На них видно, что под зданием на глубине около 50 метров находятся укрепленные помещения и туннели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Business Insider .

Как сообщается, документы были опубликованы на сайте проектной компании "Метростиль" в качестве примера выполненных работ в начале 2010-х годов и находились в открытом доступе по меньшей мере до 2016 года. Правда, объект назывался "комплекс подземных построек для пансионата в городе Геленджик Краснодарского края".

На чертежах видно, что кроме наземной части в имении запроектированы и подземные этажи. Под землей расположены укрепленные помещения и туннели. Лифт из здания спускается на глубину около 50 метров. В подземной части есть вентиляция, электричество, водопровод, канализация и кабели связи.

Туннели расположены на разных уровнях. Они имеют длину 40 и 60 метров и ширину 6 метров, создавая таким образом около 6500 квадратных футов потенциального жилого пространства, имеющего признаки взрывозащищенности. Журналисты также предположили, что туннели могут выдержать попадание бомбы и химическую атаку.

На рисунках, в частности, видно шесть отдельных вентиляционных шахт для подачи воздуха. Рядом с туннельным комплексом есть дорога, которую могут использовать для доставки грузов.

"В этих туннелях есть все для безопасности. Система пожаротушения, вода, канализация. Они предназначены для кого-то, кто хочет выжить или убежать", - прокомментировал чертеж инженер-строитель Таддеуш Габришевский.

Отмечается, что Путин заказал это сооружение, имея в виду самые плохие сценарии развития событий. Особенно впечатляют 16 кабельных стоек, каждая шириной около фута, вмурованных в стену нижнего тоннеля. Эти стойки предназначены для кабелей, которые могут нести электричество, освещение, медную проволоку и оптоволоконный кабель, необходимый для командного пункта.

Сам объем кабелепроводов, проходящих через нижний туннель, важен, поскольку он гораздо больше, чем может понадобиться для работы внутренних систем тоннеля.

Габришевский считает, что это может быть какая-нибудь резервная система для дворцового комплекса.

"Вместо того чтобы служить просто эвакуационным проходом, одна из целей туннелей, вероятно, является своего рода экстренным спинным мозгом для всего дворцового комплекса", - отметил инженер.

Издание отмечает, что ни московская компания, которая приобрела "Метростиль", ни пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответили на запросы о комментариях.