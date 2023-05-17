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Глубиной около 50 метров. Журналисты опубликовали схемы "бункера Путина" в Геленджике

Новина українською →
Россия, Среда 17 мая 2023 23:23
Глубиной около 50 метров. Журналисты опубликовали схемы "бункера Путина" в Геленджике Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Журналисты опубликовали схемы и чертежи подземной части "дворца Путина" в Геленджике Краснодарского края РФ. На них видно, что под зданием на глубине около 50 метров находятся укрепленные помещения и туннели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Business Insider.

Как сообщается, документы были опубликованы на сайте проектной компании "Метростиль" в качестве примера выполненных работ в начале 2010-х годов и находились в открытом доступе по меньшей мере до 2016 года. Правда, объект назывался "комплекс подземных построек для пансионата в городе Геленджик Краснодарского края".

Глубиной около 50 метров. Журналисты опубликовали схемы &quot;бункера Путина&quot; в Геленджике

На чертежах видно, что кроме наземной части в имении запроектированы и подземные этажи. Под землей расположены укрепленные помещения и туннели. Лифт из здания спускается на глубину около 50 метров. В подземной части есть вентиляция, электричество, водопровод, канализация и кабели связи.

Глубиной около 50 метров. Журналисты опубликовали схемы &quot;бункера Путина&quot; в ГеленджикеТуннели расположены на разных уровнях. Они имеют длину 40 и 60 метров и ширину 6 метров, создавая таким образом около 6500 квадратных футов потенциального жилого пространства, имеющего признаки взрывозащищенности. Журналисты также предположили, что туннели могут выдержать попадание бомбы и химическую атаку.

На рисунках, в частности, видно шесть отдельных вентиляционных шахт для подачи воздуха. Рядом с туннельным комплексом есть дорога, которую могут использовать для доставки грузов.

Глубиной около 50 метров. Журналисты опубликовали схемы &quot;бункера Путина&quot; в Геленджике"В этих туннелях есть все для безопасности. Система пожаротушения, вода, канализация. Они предназначены для кого-то, кто хочет выжить или убежать", - прокомментировал чертеж инженер-строитель Таддеуш Габришевский.

Отмечается, что Путин заказал это сооружение, имея в виду самые плохие сценарии развития событий. Особенно впечатляют 16 кабельных стоек, каждая шириной около фута, вмурованных в стену нижнего тоннеля. Эти стойки предназначены для кабелей, которые могут нести электричество, освещение, медную проволоку и оптоволоконный кабель, необходимый для командного пункта.

Глубиной около 50 метров. Журналисты опубликовали схемы &quot;бункера Путина&quot; в Геленджике Сам объем кабелепроводов, проходящих через нижний туннель, важен, поскольку он гораздо больше, чем может понадобиться для работы внутренних систем тоннеля.

Габришевский считает, что это может быть какая-нибудь резервная система для дворцового комплекса.

"Вместо того чтобы служить просто эвакуационным проходом, одна из целей туннелей, вероятно, является своего рода экстренным спинным мозгом для всего дворцового комплекса", - отметил инженер.

Глубиной около 50 метров. Журналисты опубликовали схемы &quot;бункера Путина&quot; в Геленджике

Глубиной около 50 метров. Журналисты опубликовали схемы &quot;бункера Путина&quot; в Геленджике Издание отмечает, что ни московская компания, которая приобрела "Метростиль", ни пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не ответили на запросы о комментариях.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как выглядят и сколько стоят бункеры российского диктатора Владимира Путина.

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