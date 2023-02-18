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В Соломенском районе Киева сильный пожар на складе: фото и видео

Фото: пожар в Соломенском районе Киева (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 18 февраля, в Соломенском районе Киева начался пожар в одном из складских помещений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Кличко, горит складское помещение.

"Подразделения ГСЧС и КАСС выехали на место", - добавил мэр столицы.

Обновлено в 17:45:

Кличко добавил, что возгорание произошло в одноэтажном, отдельно стоящем, металлическом помещении склада.

"Пожар на площади 100 м кв. Ранг пожара - 1. Пострадавших не обнаружили. Пожар локализовали", - пояснил он.

Напомним, РБК-Украина сообщало, как уберечься от пожара при отключении света.

Недавно в Киеве взорвался газовый баллончик. В результате взрыва ранения получила 17-летняя девушка.

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