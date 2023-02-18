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У Солом'янському районі Києва сильна пожежа на складі: фото та відео

Фото: пожежа у Солом'янському районі Києва (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 18 лютого, в Солом'янському районі Києва здійнялась пожежа в одному зі складських приміщень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличко.

За словами Кличка, горить складське приміщення.

"Підрозділи ДСНС та КАРС виїхали на місце", - додав мер столиці.

Оновлено о 17:45:

Кличко додав, що загоряння сталось в одноповерховому, окремо розташованому, металевому приміщенні складу.

"Пожежа на площі 100 м кв. Ранг пожежі - 1. Потерпілих не виявили. Пожежу локалізували", - пояснив він.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, як уберегтися від пожежі під час відключень світла.

Нещодавно у Києві вибухнув газовий балончик. Внаслідок вибуху поранення отримала 17-річна дівчина.

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КиївПожежа