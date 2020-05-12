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Солодченко змінив регіональних керівників ДФС

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Було призначено 23 заступників начальників головних управлінь служби в регіонах

Виконуючий обов’язки голови Держаної фіскальної служби (ДФС) Сергій Солодченко ініціював низку звільнень та призначив нових керівників регіональних підрозділів служби. Про це він повідомив під час відео-селекторної наради 11 травня, передає РБК-Україна.

Так, за підсумками рішення атестаційної комісії ДФС, було призначено 23 заступників начальників головних управлінь служби в регіонах. Сьогодні Солодченко представив колективу новопризначених керівників.

"Для мене це не тільки зміна облич, це зміна ідеології та принципів роботи служби. Так, серед вас є люди, які пропрацювали у відомстві вже не перший рік та на різних посадах. Але за весь час роботи довели свою результативність", - сказав Солодченко.

Він також повідомив, що всі керівники володіють необхідними моральними якостями, щоб обіймати відповідні посади.

"Кожен з вас має усвідомлювати відповідальність за свої дії. Розраховую на те, що серед сьогоднішніх призначень немає жодного помилкового", - долав очільник служби.

Перелік всіх призначень можна побачити на сайті ДФС.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, зо Сергій Солодченко запровадив експериментальну гарячу лінію ПЛІД для реагування на випадки недоброчесної поведінки співробітників податкової поліції під час проведення оперативно-слідчих дій.

Також, під час карантину, в ДФС було ініційовано дистанційні досудові розслідування та опитування осіб у режимі відео- або телефонної конференції, щоб мінімізувати поширення COVID-19.