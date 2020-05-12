Солодченко сменил региональных руководителей ГФС

Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы (ГФС) Сергей Солодченко инициировал ряд увольнений и назначил новых руководителей региональных подразделений службы. Об этом он сообщил во время видео-селекторного совещания 11 мая, передает РБК-Украина.

Так, по итогам решения аттестационной комиссии ГФС, было назначено 23 заместителей начальников главных управлений службы в регионах. Сегодня Солодченко представил коллективу новоназначенных руководителей.

"Для меня это не только смена лиц, это изменение идеологии и принципов работы службы. Да, среди вас есть люди, которые проработали в ведомстве уже не первый год и на разных должностях. Но за все время работы доказали свою результативность", - сказал Солодченко.

Он также сообщил, что все руководители обладают необходимыми моральными качествами, чтобы занимать соответствующие должности.

"Каждый из вас должен осознавать ответственность за свои действия. Рассчитываю на то, что среди сегодняшних назначений нет ни одного ложного", - преодолевал глава службы.

Перечень всех назначений можно увидеть на сайте ГФС.

Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Солодченко ввел экспериментальную горячую линию ПЛИД для реагирования на случаи нечестного поведения сотрудников налоговой полиции во время проведения оперативно-следственных действий.

Также, во время карантина, в ГФС было инициировано дистанционные досудебные расследования и опрос лиц в режиме видео- или телефонной конференции, чтобы минимизировать распространение COVID-19.