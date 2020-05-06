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ДФС боротиметься з неправомірними діями співробітників податкової поліції, - Солодченко

Новини » Фінанси     06.05.2020 - 19:02
ДФС боротиметься з неправомірними діями співробітників податкової поліції, - Солодченко
Ілюстративне фото (if.sfs.gov.ua)

ДФС запроваджує у форматі експерименту телефонну лінію "ПЛІД"

Державна фіскальна служба (ДФС) запроваджує у форматі експерименту телефонну лінію "ПЛІД" (Персональна лінія інтерактивного доведення) для оперативного реагування на випадки недоброчесної поведінки співробітників податкової поліції під час проведення оперативно-слідчих дій. Про це повідомив виконуючий обов'язки голови ДФС Сергій Солодченко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

За словами Солодченка, ПЛІД створений для охорони прав та захисту діяльності бізнесу, а також для протидії зловживанням працівників податкової міліції.

"В чому полягає моя особиста мотивація? Це довіра бізнесу до служби загалом та до податкової міліції зокрема, а також контроль дисципліни особового складу податкової міліції", - написав очільник ДФС.

За його словами, всі, хто зіткнувся з неправомірними діями працівників податкової міліції під час безпосереднього проведення ними оперативно-слідчих дій, можуть зателефонувати на персональний номер в.о. голови ДФС +380 93 195 77 84.

Солодченко запевняє, що усі дзвінки та sms-повідомлення буде приймати особисто в робочі дні з 9:00 до 17:00, а в режимі sms-повідомлень - цілодобово.

“Прошу надавати інформацію структуровано та лаконічно, приводити факти, а не передчуття чи інтуїцію. Хочу спробувати особисто пересвідчитись, які є проблеми й наскільки вони масштабні. Запевняю, що реагування буде швидким, а контроль - особистим! Сподіваюсь, це буде ПЛІДний експеримент”, - резюмував Солодченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за перший квартал 2020 року податкова міліція повернула до державного бюджету 330 млн гривень збитків.

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