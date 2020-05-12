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Солодченко змінив регіональних керівників ДФС

Новини » Політика     12.05.2020 - 11:43
Солодченко змінив регіональних керівників ДФС
Фото: Сергій Солодченко (з відкритих джерел)

Було призначено 23 заступників начальників головних управлінь служби в регіонах

Виконуючий обов’язки голови Держаної фіскальної служби (ДФС) Сергій Солодченко ініціював низку звільнень та призначив нових керівників регіональних підрозділів служби. Про це він повідомив під час відео-селекторної наради 11 травня, передає РБК-Україна.

Так, за підсумками рішення атестаційної комісії ДФС, було призначено 23 заступників начальників головних управлінь служби в регіонах. Сьогодні Солодченко представив колективу новопризначених керівників.

"Для мене це не тільки зміна облич, це зміна ідеології та принципів роботи служби. Так, серед вас є люди, які пропрацювали у відомстві вже не перший рік та на різних посадах. Але за весь час роботи довели свою результативність", - сказав Солодченко.

Він також повідомив, що всі керівники володіють необхідними моральними якостями, щоб обіймати відповідні посади.

"Кожен з вас має усвідомлювати відповідальність за свої дії. Розраховую на те, що серед сьогоднішніх призначень немає жодного помилкового", - долав очільник служби.

Перелік всіх призначень можна побачити на сайті ДФС.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, зо Сергій Солодченко запровадив експериментальну гарячу лінію ПЛІД для реагування на випадки недоброчесної поведінки співробітників податкової поліції під час проведення оперативно-слідчих дій.

Також, під час карантину, в ДФС було ініційовано дистанційні досудові розслідування та опитування осіб у режимі відео- або телефонної конференції, щоб мінімізувати поширення COVID-19.

Теги Новини України Партія регіонівДФСНалоговая полиция
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