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Солодченко розповів про новий алгоритм взаємодії ревізорів ДФС з податковою міліцією

Новини » Економіка     04.06.2020 - 15:32
Солодченко розповів про новий алгоритм взаємодії ревізорів ДФС з податковою міліцією
Фото: Сергій Солодченко (sfs.gov.ua)

За його словами, отримавши позитивні відгуки від бізнесу, новий алгоритм прописали у спільному наказі ДФС і ДПС

Державна фіскальна служба (ДФС) запропонувала більш логічний алгоритм взаємодії податкових ревізорів зі слідчими та оперативниками податкової міліції.

Про це заявив виконуючий обов'язки голови Державної фіскальної служби України Сергій Солодченко на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

За його словами, отримавши позитивні відгуки від бізнесу, новий алгоритм прописали у спільному наказі ДФС і ДПС. Зокрема, у документі йдеться про продовження термінів подачі актів перевірки податковою службою до податкової міліції.

"Податкова служба спрямовувала до податкової міліції акт перевірки одразу після її проведення. Тепер це відбувається тільки по закінченню 20 днів. Це дає змогу виключити випадки передачі актів, які надалі можуть бути скасовані", - пояснює в.о. голови ДФС.

Також Солодченко наголосив, що держслужбовці мають уникати будь-яких висловів та формулювань, які можуть завдати шкоди діловій репутації бізнесмена чи підприємства. Податковий міліціонер має уникати необґрунтованих висловів про протиправність діяльності платників податків або їх контрагентів та трактувати це як установлений і доведений факт.

"Це, насправді, дуже прості рішення, але завдяки йому бізнес відчув, що в нас немає мети нашкодити. Зрештою, якщо підприємці ведуть свої справи чесно, то ДФС для них не ворог", - підсумував Солодченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що виконуючий обов’язки голови Держаної фіскальної служби Сергій Солодченко ініціював низку звільнень та призначив нових керівників регіональних підрозділів служби.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ДФСМилиция
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