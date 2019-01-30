Сольний вихід: як Петро Порошенко оголосив про участь у президентських виборах

Официально форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" не был посвящен президентским выборам. Но цель и повестка дня мероприятия были очевидны. На нем, как и предполагало РБК-Украина, Петр Порошенко объявил о том, что идет в президенты.

Изначально в президентском штабе рассматривали для выдвижения другую дату – 22 января, на которую приходилась 100-летняя годовщина подписания Акта единения УНР и ЗУНР. Но этот день для себя "забронировала" Юлия Тимошенко, назначив съезд "Батькивщины". Других подходящих дат с символическим оттенком, кроме как 29 января – в 101-ю годовщины битвы под Крутами, до конца регистрации кандидатов в ЦИК просто не оставалось.

Как Круты связали с Брюсселем и почему выбрали такое название? Наиболее четко на этот вопрос ответил первый вице-президент Национальной академии наук Владимир Горбулин, который ранее возглавлял Национальный институт стратегических исследований при президенте. Выступая после первых лиц страны во вторник на форуме в Международном выставочном центре на Броварском проспекте, он пояснил, что Круты – это траектория Украины как независимого государства. "Начало координат сделали герои Крут. На судьбу нашего поколения, а, возможно, не только нашего, выпало завершение этой траектории с посадкой в Брюсселе", – заявил Горбулин.

Формально мероприятие во вторник было общественным форумом без каких-либо привязок к президентской партии "Блок Петра Порошенко – Солидарность". Это явно отличалось от формата других фаворитов президентской гонки, которых выдвинули кандидатами на партийных съездах. Но привязкой к БПП, рейтинг которой ниже персонального рейтинга действующего президента, Порошенко может усложнить избирательную кампанию, поясняли в его штабе.

На форум на Левом берегу столицы собралось около четырех тысяч человек. Помимо народных депутатов от БПП, здесь были и члены Кабинета министров, глава Верховной рады, региональные чиновники, церковные деятели, представители бизнеса, искусства, блогеры. И, в отличие от форума "Батькивщины", который на прошлой неделе открывал почетный патриарх Филарет, на этом мероприятии никто из церковных лидеров не выступал. Самого Филарета здесь не было, но в МВЦ приехал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний. Как рассказали источники РБК-Украина, в отсутствии Филарета не стоит искать политического подтекста, поскольку 90-летний священнослужитель проходит плановую проверку здоровья.

Среди приглашенных оказались также нардепы из "Народного фронта", член фракции РПЛ Оксана Корчинская, которая уже пару лет как дистанцировалась от своей партии, внефракционные мажоритарщики Борислав Береза и Дмитрий Ярош, а также ряд нардепов из парламентской группы "Воля народа", в частности Ярослав Москаленко, Степан Ивахив, Сергей Мартыняк и Александр Фельдман.

"Из группы "Воля народа" было несколько депутатов, которые возглавляют избирательные штабы Порошенко в своих регионах. К примеру, Ивахив – один из руководителей штаба в Волынской области", – рассказал один из источников издания в команде Порошенко.

Военная риторика

Форум открыли украинские певцы во главе с Тарасом Чубаем, исполнив "Марш украинских националистов", с 1932 года – официальный гимн ОУН. В это время на экране показывали кадры боев на Донбассе, атаки на украинские корабли в Азовском море и прочие доказательства российской агрессии.

Заданный всему форуму военно-патриотический тон явно неслучаен. Видимо, так в штабе Порошенко решили ответить Юлии Тимошенко, которая на съезде "Батькивщины" неделю назад делала особый упор на военную тематику с выходом на сцену защитников Донецкого аэропорта, обещаниями вернуть оккупированные территории и т.п.

Как рассказали собеседники РБК-Украина, изначально у Порошенко не планировали делать масштабное мероприятие, но после съезда "Батькивщины" решили, что нужно дать оппонентам достойный ответ. И хотя во вторник фамилию Тимошенко так и ни разу не назвали, отсылки к ее былым поступкам и нынешним обещаниям звучали постоянно.

"Представьте себе: еще десять лет назад тогдашний премьер-министр обязала Украину покупать у "Газпрома" или 52 миллиарда кубов газа или 41 миллиард кубов газа по принципу: "бери или плати". Будешь брать или не будешь брать – будешь платить из украинского бюджета средства Российской Федерации!", – эмоционально рассказывал Порошенко.

Раскритиковал он и идею Тимошенко о парламентской республике: "Отдельные кандидаты предлагают возврат к авторитаризму. Кто-то говорит об этом прямо, а кто-то свою мечту о единоличной власти камуфлирует в экзотический проект так называемой парламентской республики канцлерского типа". По словам президента, принятие новой Конституции на референдуме – одно из ключевых общений Тимошенко – является "абсолютно неконституционным".

В качества ответа "киборгам" со съезда Тимошенко на форуме у Порошенко выступил майор ВСУ, Герой Украины Александр Порхун. Альтернатива бразильскому писателю Паоло Коэльо, интервью которого использовали в биографическом фильме о Тимошенко (от поддержки Тимошенко как политика Коэльо позже открестился) – живое, хоть и короткое выступление классика современной украинской литературы Леся Подервьянского.

"Есть такая северная лисичка с белым пушистым хвостиком. Она можем появиться в нашей стране. Чтобы она не появилась, по крайней мере, чтобы у нее было меньше шансов, - я сегодня здесь", – сказал писатель со сцены, оживив уставшую аудиторию.

Пожалуй, самым эффектным ходом организаторов форума было живое выступление экс-генсека НАТО Андреса Фог Расмуссена. На съезде "Батькивщины" транслировали видео с его обращением. Позже, впрочем, Расмуссен пояснил, что он не агитировал за Тимошенко, а обращался к украинцам с призывом продолжать реформы. По информации РБК-Украина, на полях экономического форума в швейцарском Давосе на прошлой неделе Порошенко и его окружение пригласили Расмуссена для выступления на своем мероприятии, и он не отказал.

"Сегодня я тут как друг Украины, а также как друг президента Порошенко. Роль моя не в том, чтобы говорить что делать или за кого голосовать. Выбор – за вами. И только за вами. Но мой месседж четкий – Украина должна продолжать реформы, – заявил со сцены бывший генсек НАТО, повторив свой тезис, сказанный на съезде "Батькивщины". – Если Россия прекратит бои, то не будет больше войны. Если Украина прекратит бороться, не будет больше Украины".

Кремлевская угроза

Еще перед началом выступления Петра Порошенко показали короткий видеоролик о главных достижениях страны за время его президентства, как, к примеру, формирование новой украинской армии в 2015 году, проведение децентрализации в 2016 году, получение безвиза с ЕС в 2017 году и создание автокефальной церкви в 2018 году. Но особо был выделен нынешний 2019 год, когда голос за кадром сказал, что это "год, в который победит или Порошенко, или Путин". "Победа Порошенко – это крах плана Кремля по уничтожению украинского государства", – прозвучало на весь зал.

"Или Порошенко, или Путин" – тезис, который пропрезидентские спикеры озвучивали и ранее. Но сейчас он явно станет стержнем кампании Порошенко, наряду с новым лозунгом "Реальные дела, а не обманчивые обещания", который дополнит привычный "Армия. Язык. Вера".

Другие темы, поднятые во вторник президентом, были довольно ожидаемы: о том, что мир наступит только после восстановления территориальной целостности Украины, о важности поддержки среднего класса и малообеспеченных граждан, о привлечении инвестиций и т.д.

После Порошенко на сцену поднялся спикер Рады и один из лидеров "Народного фронта" Андрей Парубий, который во время своего выступления апеллировал к историческим событиям столетней давности, когда Украине не удалось сохранить свою соборность, проводя аналогию с нынешней ситуацией в стране. Он много говорил об агрессии РФ, которой противостоит "эффективная и боеспособная армия", упомянул о безвизе и декоммунизации, о создании поместной церкви, в чем, как он подчеркнул – "огромная заслуга" Порошенко. В заключение он высказал надежду на скорейшее вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также заявил необходимости сохранения и защиты украинского языка.

Наряду с Парубием на форум к Порошенко пришел и глава СНБО Александр Турчинов, однако выступать не стал. При этом экс-премьер Арсений Яценюк на мероприятие вообще не явился.

"Яценюк до последнего момента колебался. Ведь был сценарий, что он заявит, что приветствует форум, а съезд "Народного фронта" второго февраля примет решение по поводу кандидата, а именно – о поддержке Порошенко. В итоге он не пришел, и какое решение они примут у себя на съезде – неизвестно. Но это уже никому неинтересно, ведь у нас присутствовали и Парубий, и Турчинов, и Омелян", – пояснил один из источников издания в президентском окружении.

Для центральных фигур "Народного фронта" – Арсения Яценюка, Александра Турчинова, Арсена Авакова, Андрея Парубия и Николая Мартыненко – выбор будущего союзника между Порошенко и Тимошенко – предмет внутрипартийных разногласий, о чем уже писало РБК-Украина. Если Парубий и Турчинов тяготеют к команде Порошенко, отношения Авакова и Мартыненко с действующим президентом можно описать как напряженные. Арсений Яценюк, как утверждают собеседники издания в правящей коалиции, ведет диалог как с Порошенко, так и с Тимошенко.

Ключевые союзники

После Парубия слово взял премьер Владимир Гройсман. В течение последних двух лет отношения Гройсмана и Порошенко изрядно ухудшились и не отличались особой теплотой. Более того, еще перед Новым годом публичная поддержка Гройсманом Порошенко на президентских выборах была под большим вопросом. Однако теперь, как утверждают источники РБК-Украина в президентском окружении, напряженность между ними исчерпана, что, собственно, и подтвердила хвалебная речь премьера в адрес Порошенко.

"Я всегда находил поддержку президента, когда у меня были инициативы. Я всегда оказывал поддержку инициативам президента, - подчеркнул премьер, добавив о необходимости "единства" и "необратимости нашего пути". - Я принял решение и поддерживаю решение президента выдвинуть свою кандидатуру на второй срок".

"Или Порошенко, или Путин" – тезис, который пропрезидентские спикеры озвучивали и ранее. Но сейчас он явно станет стержнем кампании Порошенко. (Виталий Носач, РБК-Украина).

Одной из главных новостей перед съездом стала внезапная госпитализация мэра Киева Виталия Кличко в австрийскую клинику с рецидивом старой травмы спины. В политических кругах многие расценили это как попытку киевского мэра отказаться от публичной поддержки Порошенко, на которую рассчитывали в Администрации президента. Обильная наружная реклама Кличко, заполонившая улицы Киева, повлекла разговоры о том, что столичный мэр планирует реанимировать свою партию "УДАР" и уйти в самостоятельное политическое плавание, вплоть до баллотирования в президенты на мартовских выборах.

"Кличко рассматривает вариант идти на парламентские выборы отдельно с УДАРом, в этом его убеждает Оксана Продан", – рассказывает источник РБК-Украина в президентском штабе. Но это недальновидное решение, считает собеседник, потому что в случае победы Порошенко УДАР может не преодолеть пятипроцентный барьер, позволяющий партии пройти в парламент.

"В случае если Порошенко проиграет, это вдвойне абсурдно, потому что тогда всем наоборот нужно будет максимально объединяться и идти единой командой, чтобы получить представительство в парламенте. Кличко же почему-то себе выдумал, что УДАР может набрать по стране 5% и для этого ему нужно позиционировать себя в качестве самостоятельного политика, сохраняя умеренный нейтралитет", - рассуждает источник.

Несмотря на госпитализацию, выступление Кличко все же состоялось. В записанном видеобращении мэр был предельно лаконичен: "Я поддерживаю выдвижение Петра Порошенко кандидатом на должность президента", - сказал Кличко, уточнив, что президент обещал поддержать новый закон о столице.

В президентской команде пока не спешат давать оценку, удалось ли им затмить по масштабу картинки съезд по выдвижению Юлии Тимошенко. Пока штаб ожидает в начале февраля результаты социологического опроса 16 тысяч респондентов, уточнил один из соратников Порошенко.

Перед закрытием форума и исполнением национального гимна на сцену опять вышел Порошенко. Он в очередной раз поблагодарил за сотрудничество спикера Андрея Парубия, правительство, которое "пять лет не ссорилось", церковных иерархов, журналистов, международных партнеров Украины и весь украинский народ. "Мы оптимисты, которые в каждой проблеме находят возможность", - заключил президент.