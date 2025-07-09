"Солнцепек", "Буратино" и не только: Россия потеряла 100 тяжелых огнеметных систем (видео)

Уже 100 тяжелых огнеметных систем потеряла российская армия с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, в 2024 году с пропагандистской целью состоялась публичная демонстрация новой огнеметной системы на гусеничном ходу ТОС-3 "Дракон", разработку которой ведет "Омсктрансмаш". Дальнейшая судьба этой ВВС неизвестна.

"Какие же тяжелые огнеметные системы (ВВС) имеют российские захватчики? Это "Буратино" (ТОС-1) - первая версия, "Солнцепёк" (ТОС-1А) - модернизированная, "Тосочка" (ТОС-2) - на колесном шасси", - пояснили в Генштабе ВСУ.

В этот перечень входят хорошо известные системы ТОС-1 "Буратино", ТОС-1А "Солнцепек", а также более новая ТОС-2 "Тосочка" на колесном шасси.

Что известно о ТОС "Солнцепек"

Это российская тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 мм, принятая на вооружение в 2001 году. Комплекс включает в себя:

боевую машину с пусковой установкой на базе танка,

две транспортно-заряжающие машины,

неуправляемые реактивные снаряды.

Система предназначена для уничтожения живой силы, фортификаций и легкой техники врага термобарическими зарядами.

Что известно о ТОС-1 "Буратино"

Это советская тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 мм на шасси танка Т-72. Вооружена 30 неуправляемыми термобарическими ракетами, предназначена для уничтожения живой силы, техники и укреплений противника на расстоянии до 3,5 км.

Впервые применена в Афганистане, впоследствии - в Чечне, Сирии и в Украине. Из-за чрезвычайной разрушительности и площади поражения использование "Буратино" может представлять нарушение гуманитарного права.

Что известно о ТОС "Тосочка"

До этого в России еще в 2023 году хвастались тем, что начали использовать на поле боя свою модернизированную ТОС-2 "Тосочка", а впервые украинский дрон зафиксировал эту машину на поле боя год назад.

"ТОС-2 "Тосочка" является дальнейшим развитием тяжелых огнеметных систем типа ТОС, которые РФ использует на поле боя в Украине - ТОС-1 "Буратино/ТОС-1А "Солнцепёк".

При этом впервые систему ТОС-2 "Тосочка" в России показали на учениях "Кавказ" в 2020 году.

Успехи украинских бойцов

В марте 2025 года операторы дронов уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" российских войск. Враг пытался спрятать ее за несколько десятков километров от линии фронта.

В феврале военные впервые уничтожили редкую РСЗО "Тосочка" россиян на фронте. Это произошло на Покровском направлении.

Ранее украинские пограничники также уничтожили вражескую ТОС "Солнцепек" в Харьковской области. Российскую технику поразили пилоты подразделения разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс".

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