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На заході України загроза нових підтоплень: в річках піднімається рівень води

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 березня 2021 08:59
На заході України загроза нових підтоплень: в річках піднімається рівень води Фото: річка (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Погода в Україні сприяє тому, що на заході країни зберігається загроза нових підтоплень. Зокрема, через те, що в річках піднімається рівень води.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 8 березня на річці Свіж біля Букачівців (притока Дністра в Івано-Франківській області) очікується підйом води на 0,1-0,6 м над поточними відмітками. Можливо затоплення заплави і окремих господарських об'єктів.

8-9 березня на річках басейну Прип'яті очікується підйом рівнів води (над поточними рівнями) на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплавних територій. Можливо затоплення присадибних ділянок та сільськогосподарських угідь в прирічкових населених пунктах Волинської області.

8 березня на річці Західний Буг біля села Літовіж очікується підйом рівнів води (над поточними рівнями) на 0,2-0,7 м з подальшим затопленням заплав, сільськогосподарських угідь (Волинська область,) на Західному Бузі та його окремих притоках на 0,1 -0,4 м; на річці Солокія біля Червонограда можливе затоплення господарських угідь і окремих будівель (Львівська область).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з 12 березня в Україні очікується значне потепління.

Відзначимо, минулого тижня на захід України повернулася зима. Зокрема, Львів і всю область засипало снігом.

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