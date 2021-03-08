Україну накриє морозами: де буде найхолодніше

Погода в Україні 9 березня буде сухою, місцями сонячною, проте морозною. Де будуть найсильніші мінуси - читайте далі в матеріалі.

Так, 9 березня, у день народження Тараса Шевченка, в центральних областях буде антициклональна погода - сухо, навіть сонячно, проте холодно. Вночі до -5-8 градусів, вдень близько нуля.

На Заході теж без опадів, вночі -4... -7 градусів, вдень -2... +2 градуси. На Півночі теж не очікується ані снігу, ані дощів. Вночі 9-го березня тут буде -5... -10 градусів, вдень близько нуля, а на Сумщині та Чернігівщині подекуди -2... -4 градуси.

В південних областях теж без опадів і трохи тепліше. Вночі -1... -4 градуси, вдень +4... +7 градусів.

На Сході України теж переважно без опадів, лише вночі подекуди невеликий сніг. Вночі -5... -10 градусів, вдень -3... +2 градуси.

У Києві 9 березня очікується холодна погода з нічною температурою повітря -5... -7 градусів, вдень близько нуля. Вітер північно-західний, помірний. Без істотних опадів.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, де будуть найсильніші нічні мінуси у вівторок, 9-го березня.

Погода в Україні 9 березня (скрін: meteo.gov.ua)