В Соледаре остаются гражданские, однако эвакуация пока невозможна

По словам Кириленко, все люди, которые хотели выехать из Соледара до наступления наиболее "горячего" периода, имели возможность это сделать: они были обеспечены и транспортом, и выездом по отработанной схеме эвакуации с последующим переездом либо в середину области, либо за ее пределы.

"В настоящее время в Соледаре находится 523 человека. Некоторые из них решили уехать сейчас, но это невозможно из-за интенсивных боевых действий", - заявил Кириленко.

Глава Донецкой ОВА объяснил, что срабатывает исключительно человеческий фактор, и теперь многие изменили свое мнение и хотят эвакуироваться, но такой возможности нет.

"Пока не будет возможности безопасно заехать и выехать из города, эвакуацию проводить не будут", - заверил Кириленко.

Он добавил, что как руководитель должен не только максимально содействовать желающим уехать, но и заботиться о тех, кто будет вывозить людей, потому что это очень опасно, и ни одна бронированная техника не может защитить от тех снарядов, которыми враг обстреливает город.

Кириленко добавил, что у него нет достоверной информации о детях в Соледаре, но точно известно о стариках. По его словам, они живут в подвалах, в укрытиях, потому что в городе нет ни одного уцелевшего здания.

"У них есть запас питания. Металлические печи, дрова. Все было накоплено до нового года с запасом. Власть занималась распределением и запасы у местных в Соледаре есть. Мы закрывали глаза, что у людей есть старые запасы, и раздавали еще, потому что понимали что ситуация может ухудшиться", - уточнил Кириленко.

По словам пресс-секретаря Донецкой ОВА Татьяны Игнатченко, Соледар ежесуточно испытывает значительные обстрелы.

"Что касается разрушений - по информации, которая была за предыдущие сутки, только на одной окраине города было повреждено 25 домов, из них 4 дома сгорели полностью, и 7 домов были просто разбиты до основания", - заявила Игнатченко.