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Перебросят дополнительные силы и средства. ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре

Новина українською →
Соледар, Понедельник 09 января 2023 09:24
Перебросят дополнительные силы и средства. ВСУ рассказали о ситуации в Соледаре Фото: ВСУ перебросили в Соледар дополнительные силы и средства (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Ситуация в районе города Соледар (Донецкая область) остается напряженной. Чтобы стабилизировать ситуацию, украинское командование направило на этот участок фронта дополнительные силы и средства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Там жестокие кровопролитные бои, 106 обстрелов на этом направлении совершил враг за сутки, 22 боевых столкновения произошло. Принимаются меры для того, чтобы враг не мог продвинуться, по нему наносятся системные удары с нашей стороны", - отметил спикер.

Он добавил, что командующие ВСУ приняли решение усилить участок фронта в районе Соледара, чтобы удержать оборону. Поэтому на это направление перебросят дополнительные силы и средства.

"Вчера были отданы командующим фронтом команды командирам, выполняющим задания в условиях боевых действий в Соледаре. Были выделены дополнительные силы и средства для этого. Делается все, чтобы улучшить оперативную обстановку. Соледар на постоянном контроле, и я думаю, что совместными усилиями там удастся стабилизировать обстановку", - сказал Череватый.

Напомним, недавно россияне заявили, что якобы "взяли" Соледар. Однако украинские военные и руководство опровергают эти заявления, отмечая, что ситуация в этом направлении действительно тяжелая.

Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что генерал Александр Сырский побывал под Бахмутом и Соледаром, чтобы укрепить оборону.

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