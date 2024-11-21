Солдатов КНДР бросили к российским десантникам и морпехам, они уже воюют, - Сеул

Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что северокорейских солдат перебросили в Курскую область примерно в конце прошлого месяца. Идущие на фронт военные КНДР закреплены за российскими ВДВ и морской пехотой.

По данным разведки Южной Кореи, они проходят тактическую подготовку и обучение по противодействию беспилотникам, а некоторые участвуют в боевых действиях.

"Мы считаем, что есть жертвы, поскольку войска Северной Кореи начали участвовать в передовых боях", - отметили в разведке.

В Южной Корее оценивают, что КНДР могла отправить в Россию от 10 900 до 12 000 солдат. По информации разведки, Северная Корея направила в Россию 170-мм самоходные гаубицы и 240-мм реактивные системы залпового огня, которые разместили вдоль линии огня.