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Солдаты КНДР столкнутся с проблемами в боях против ВСУ, - разведка Британии

Иллюстративное фото: солдатов КНДР перебросили в Россию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У северокорейских солдат, вероятнее всего, возникнут проблемы при участии в боевых действиях против украинских военных. Речь о языковом барьере и не только.

Об этом свидетельствуют данные британской разведки, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter.

Разведка отмечает, что, по ее данным, на территории России находится около 10 тысяч солдат КНДР. Часть уже перебросили в Курскую область. 

В британской разведке напомнили, что Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. И для Москвы военная помощь со стороны Пхеньяна является основным "мотивацией" для партнерства. 

Как прогнозирует разведка, российские и северокорейские войска "почти наверняка" столкнутся с трудностями во взаимодействии, поскольку ранее они не проводили совместных военных учений. 

"Войска КНДР, которые будут участвовать в боевых действиях, почти наверняка столкнутся с проблемами эксплуатации российской техники, интеграции в российскую структуру командования и управления, а также преодоления языкового барьера при взаимодействии с российскими войсками", - добавили в разведке. 

Солдаты КНДР в России

Напомним, в начале октября Северная Корея перебросила своих солдат в Россию. Согласно данным украинской разведки, на прошлой неделе на территории РФ фиксировали 12 тысяч северокорейских военных.

При этом вчера, 31 октября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что 8 тысяч солдат КНДР уже находятся в Курской области. Пока они не участвуют в боевых действиях, но это может измениться в ближайшие дни.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что российский диктатор Владимир Путин сейчас проверяет реакцию Запада на северокорейских солдат. И если реакция будет слабой - количество войск КНДР в РФ может вырасти.

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