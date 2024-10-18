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Солдаты КНДР обучаются на четырех полигонах в России, - источники

Фото: Россия учит солдат КНДР на четырех полигонах (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Россия уже тренирует военных из Северной Кореи для участия в войне против Украины. Учения проходят на четырех российских полигонах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

Учения северокорейских солдат проходят на полигонах в Хабаровске, Уссурийске, Благовещенске, Владивостоке.

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Россия отправит около 11 тысяч военных КНДР на войну против Украины с ноября. Он отметил, что первый отряд из 2600 солдат отправится в Курск.

При этом разведка Южной Кореи утверждает, что Северная Корея отправит в Украину 12 тысяч военных.

Участие войск КНДР в войне

В октябре западные СМИ сообщили, что КНДР намерена направить войска для участия в войне против Украины. Отмечается, что северокорейские офицеры уже находятся на оккупированных территориях Украины, некоторые из них даже могли погибнуть.

По данным украинской разведки, в России проходят обучение около 10 тысяч солдат из Северной Кореи.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что КНДР готовит контингент на территории России. По его словам, Северная Корея готова отправить в Украину не только пехоту, но и другие роды войск.

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