Солдаты КНДР обучаются на четырех полигонах в России, - источники

Участие войск КНДР в войне

В октябре западные СМИ сообщили, что КНДР намерена направить войска для участия в войне против Украины. Отмечается, что северокорейские офицеры уже находятся на оккупированных территориях Украины, некоторые из них даже могли погибнуть.

По данным украинской разведки, в России проходят обучение около 10 тысяч солдат из Северной Кореи.

Президент Владимир Зеленский также заявил, что КНДР готовит контингент на территории России. По его словам, Северная Корея готова отправить в Украину не только пехоту, но и другие роды войск.

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