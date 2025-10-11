Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW

10 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Российский милблогер, связанный с российской Северной группировкой войск, пожаловался, что северокорейские войска не помогают российским войскам в боевых действиях в Сумской области, а вместо этого проводят операции по разминированию и борьбе с беспилотниками в Курской области. Также иногда они блокируют движение российской артиллерии и техники по дорогам из-за недоразумений.

Также, по его словам, в больницах кормят северокорейских военнослужащих лучше, чем российских. А солдаты часто должны покупать собственные лекарства и продукты питания .

Милблогер утверждал, что российское командование отказывает военным в отпуске, пока российские войска "не захватят город Сумы".

10 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли.

Они атаковали на северо-восток от Великого Бурлука в направлении Довгенького и на восток от Великого Бурлука вблизи Одрадного, но не продвинулись вперед.

Так же и на Купянском направлении.

Зато российским войскам удалось продвинуться в направлении Боровой.

Командир украинской зенитно-ракетной батареи, действовавшей на направлении Боровой, сообщил, что российские войска имеют преимущество в личном составе над украинскими войсками втрое.

По его словам, ВСУ недавно провели операцию по проникновению в тыл Грековки (к юго-востоку от Боровой) и захватили российских военнослужащих.

Российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении, а ВСУ - на Северском.

Представитель 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины подполковник Дмитрий Запорожец заявил, что российские войска осуществляют меньше наступлений на Северском направлении и накапливают силы на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе в оккупированном Верхнекаменском (к востоку от Северска) для подготовки к повторному усилению бронетанковых атак в будущем.

Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Дмитрий Запорожец заявил, что российские атаки также стали менее интенсивными в направлении Краматорска, и что российские войска, вероятно, усилят атаки вблизи Часового Яра и Ступочек (к востоку от Константиновки), если в ближайшее время в течение нескольких дней будет более теплая погода.

10 октября российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.

Седьмой корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины сообщил, что Украина разворачивает дополнительные силы для стабилизации ситуации в районе Покровска, а также что российское военное командование намерено усилить наступление вблизи Зверево и к западу и югу от Покровска с целью продвижения к самому Покровску

Российские войска недавно продвинулись на востоке Запорожской области. На западе они продолжили наступать, но безуспешно. Так же и на Херсонском направлении.