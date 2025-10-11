Солдаты из КНДР не помогают военным РФ в Сумской области, но их лучше кормят, - ISW

Северокорейские войска не помогают армии РФ в боевых действиях в Сумской области. Командование не согласовывает отпуска российским военным "до захвата Сум".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
10 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли.
Российский милблогер, связанный с российской Северной группировкой войск, пожаловался, что северокорейские войска не помогают российским войскам в боевых действиях в Сумской области, а вместо этого проводят операции по разминированию и борьбе с беспилотниками в Курской области. Также иногда они блокируют движение российской артиллерии и техники по дорогам из-за недоразумений.
Также, по его словам, в больницах кормят северокорейских военнослужащих лучше, чем российских. А солдаты часто должны покупать собственные лекарства и продукты питания .
Милблогер утверждал, что российское командование отказывает военным в отпуске, пока российские войска "не захватят город Сумы".
10 октября российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, но подтвержденного прогресса не достигли.
Они атаковали на северо-восток от Великого Бурлука в направлении Довгенького и на восток от Великого Бурлука вблизи Одрадного, но не продвинулись вперед.
Так же и на Купянском направлении.
Зато российским войскам удалось продвинуться в направлении Боровой.
Командир украинской зенитно-ракетной батареи, действовавшей на направлении Боровой, сообщил, что российские войска имеют преимущество в личном составе над украинскими войсками втрое.
По его словам, ВСУ недавно провели операцию по проникновению в тыл Грековки (к юго-востоку от Боровой) и захватили российских военнослужащих.
Российские войска недавно продвинулись на Лиманском направлении, а ВСУ - на Северском.
Представитель 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины подполковник Дмитрий Запорожец заявил, что российские войска осуществляют меньше наступлений на Северском направлении и накапливают силы на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе в оккупированном Верхнекаменском (к востоку от Северска) для подготовки к повторному усилению бронетанковых атак в будущем.
Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка.
Дмитрий Запорожец заявил, что российские атаки также стали менее интенсивными в направлении Краматорска, и что российские войска, вероятно, усилят атаки вблизи Часового Яра и Ступочек (к востоку от Константиновки), если в ближайшее время в течение нескольких дней будет более теплая погода.
10 октября российские войска продолжили наступательные операции на Покровском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
Седьмой корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск Украины сообщил, что Украина разворачивает дополнительные силы для стабилизации ситуации в районе Покровска, а также что российское военное командование намерено усилить наступление вблизи Зверево и к западу и югу от Покровска с целью продвижения к самому Покровску
Российские войска недавно продвинулись на востоке Запорожской области. На западе они продолжили наступать, но безуспешно. Так же и на Херсонском направлении.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал о переломе на фронте.
По его словам, украинские войска продолжают контрнаступление на Добропольском направлении, отражая атаки противника и нанося ему значительные потери.
Сырский отметил, что оперативная ситуация на фронте остается сложной. Силы обороны Украины сосредотачивают основные усилия на сдерживании противника, стабилизации обстановки на угрожающих направлениях, прежде всего Лиманском, Покровском, Добропольском, Новопавловском, и наносят врагу значительные потери: в течение сентября общие потери российских оккупантов составили 28,5 тысяч человек.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 121 570 военных.
В частности, за 10 октября потери российской армии составили более тысячи солдат.