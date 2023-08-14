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"Сокол" уехал на тренировочные сборы за границу

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Киев, Понедельник 14 августа 2023 16:51
"Сокол" уехал на тренировочные сборы за границу Фото: "Соколята" отправились в Польшу автобусом (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорцив

Киевский "Сокол" продолжит подготовку к грядущему хоккейному сезону в Польше. Там чемпион Украины будет до конца лета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба.

Столичный гранд в понедельник отправился в долгое путешествие на польскую землю. Подопечные Олега Шафаренко будут двигаться в пункт назначения клубным автобусом ориентировочно 16,5 часов.

На вечер вторника "Сокол" запланировал первую тренировку. В свою очередь 16-18 августа команда сыграет в Турнире четырех мэров против тройки польских клубов – "Унии" из Освенцима, ГКС "Тыхы" и "Заглембе" из Сосновца. Затем киевляне будут иметь еще несколько спаррингов.

На сборы в Польшу "Сокол" уехал фактически в полном составе. Из обоймы выпал только травмированный нападающий Виктор Захаров. Кроме того, с чемпионом Украины пока тренируются Гавриил Симчук и Николай Кравченко. Они планируют трудоустроиться за океаном.

"Сокол" в 2023 году

Киевляне весной стали чемпионом Украины. В финале плей-офф первенства "соколята" выиграли серию у "Кременчуга" (3:2).

В сезоне 2023/24 "Сокол" будет стартовать в Континентальном кубке. Столичный коллектив приступит к соревнованиям со второго этапа, где попал в группу D. Квартет команд будет играть одноколёсный групповой этап в столице Сербии. Известны два соперника – "Црвена Звезда" и "Ференцварош".

В межсезонье "Сокол" подписал ряд новичков. В Киев переехали вратарь Дьяченко (ранее арендованный), а также нападающие Бородай, Захаров и Ромащенко. Также работу с командой возобновил тренер Шафаренко.

К слову, ранее "Кременчуг" сменил главного тренера в межсезонье-2023.

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