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"Сокіл" поїхав на тренувальні збори за кордон

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Київ, Понеділок 14 серпня 2023 16:51
"Сокіл" поїхав на тренувальні збори за кордон Фото: "Соколята" вирушили до Польщі автобусом (facebook.com/hcsokil)
Автор: Антон Федорців

Київський "Сокіл" продовжить підготовку до прийдешнього хокейного сезону в Польщі. Там чемпіон України перебуватиме до кінця літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу.

Столичний гранд у понеділок вирушив у довгу подорож на польську землю. Підопічні Олега Шафаренка рухатимуться до пункту призначення клубним автобусом орієнтовно 16,5 годин.

На вечір вівторка "Сокіл" запланував перше тренування. Натомість 16-18 серпня команда гратиме в Турнірі чотирьох мерів проти трійки польських клубів – "Унії" з Освенцима, ГКС "Тихи" та "Заглембє" зі Сосновця. Потім кияни матимуть ще кілька спарингів.

На збори до Польщі "Сокіл" поїхав фактично в повному складі. З обойми випав лише травмований нападник Віктор Захаров. Окрім того, з чемпіоном України поки тренуються Гавриїл Сімчук і Микола Кравченка. Вони планують працевлаштуватися за океаном.

"Сокіл" у 2023 році

Кияни навесні стали чемпіоном України. У фіналі плей-офф першості "соколята" виграли серію в "Кременчука" (3:2).

У сезоні 2023/24 "Сокіл" стартуватиме в Континентальному кубку. Столичний колектив розпочне змагання з другого етапу, де потрапив до групи D. Квартет команд гратиме одноколовий груповий етап у столиці Сербії. Наразі відомі два суперники – "Црвена Звезда" та "Ференцварош".

У міжсезоння "Сокіл" підписав низку новачків. До Києва переїхали воротар Дьяченко (раніше орендований), а також нападники Бородай, Захаров і Ромащенко. Також роботу з командою відновив тренер Шафаренко.

До слова, раніше "Кременчук" змінив головного тренера в міжсезоння-2023.

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