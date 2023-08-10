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Вице-чемпион Украины по хоккею неожиданно сменил тренера: кто новый наставник

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Кременчуг, Четверг 10 августа 2023 14:58
Вице-чемпион Украины по хоккею неожиданно сменил тренера: кто новый наставник Фото: Дмитрий Сумец возглавил "горожан" (facebook.com/hckremenchuk2010)
Автор: Антон Федорцив

Во главе "Кременчуга" произошли кадровые перемены. Вместо Александра Савицкого с командой будет работать Дмитрий Сумец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба.

Украинский специалист пошел на повышение, сменив роль ассистента на должность главного тренера. Экс-наставник "горожан" в свою очередь перешел на административную работу.

Сумец начал заниматься хоккеем в Донецкой области, а на юношеском и молодежном уровне занимался в СДЮСШОР "Сокол". Игровая карьера была связана с украинскими ("Динамо" Харьков, "Химик" Северодонецк", "Донбасс", белорусской ("Белсталь") и российской командами ("Десна" Брянск). На тренерскую скамью перешел в РФ.

Сумец-тренер работал с новочебоксарским "Соколом" и "Тамбовом". В 2017-2019 гг. был старшим тренером "Донбасса-2006", а в сезоне 2017/18 был ассистентом в чемпионском "Донбассе". Ассистентом нового наставника "Кременчуга" станет Александр Соколов.

Многолетний главный тренер "Кременчуга" Александр Савицкий отныне будет исполнять роль директора клуба. Он тренировал "горожан" с 2012 года и завоевал ряд наград. Вершина работы Савицкого с командой – чемпионский титул в 2020-м.

К слову, киевский "Сокол" вернулся к тренировочным занятиям в столице.

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