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Хоккейная сборная Украины получила всех соперников на ЧМ-2025

Прага, Вторник 21 мая 2024 13:36
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Хоккейная сборная Украины получила всех соперников на ЧМ-2025 Фото: "Сине-желтые" в этом году выиграли Дивизион IB (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины узнала всех оппонентов на чемпионате мира по хоккею 2025 года в Дивизионе IA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FlashScore.

На ЧМ-2024 среди элитных сборных определились два неудачника первенства. Ими стали сборные Великобритании и Польши.

Обе команды опустятся в Дивизион IA. Там их ждут национальные команды Италии, Румынии, Японии и Украины. "Сине-желтые" поднялись во второй по силе дивизион, выиграв Дивизион IB в начале мая.

Чемпионат мира-2025 пройдет весной. Сборная Украины сразится с другими за две путевки в хоккейную элиту. В свою очередь худшая национальная команда секстета вылетит в Дивизион IB.

Результаты хоккейной сборной Украины на чемпионатах мира

"Сине-желтые" покинули элитный дивизион в 2008 году. Во втором по рангу – Дивизионе IA – выступали в 2010, 2012, 2014-2015 и 2017 гг. На ЧМ-2017, который принимал Киев, заняли последнее место, потерпев пяти поражений в пяти турах.

С тех пор сборная Украины не могла возвратиться во второй эшелон чемпионата мира. Ближайшая к повышению в классе национальная команда была в прошлом году. На турнире в Эстонии "сине-желтые" финишировали вторыми после сборной Японии с рекордом 3 победы, 2 поражения.

На ЧМ-2024 в Дивизионе IB сборная Украины одержала пять побед в пяти поединках. Более того, подопечные Дмитрия Христича во всех матчах победили с разгромным счетом. "Сине-желтые" обыграли сборные Эстонии, Нидерландов, Китая, Испании и Литвы.

К слову, ранее НХЛ отстранила россиянина Ничушкина на полгода и отправила в программу помощи от зависимостей.

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