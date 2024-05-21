Хоккейная сборная Украины получила всех соперников на ЧМ-2025

Национальная команда Украины узнала всех оппонентов на чемпионате мира по хоккею 2025 года в Дивизионе IA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FlashScore .

На ЧМ-2024 среди элитных сборных определились два неудачника первенства. Ими стали сборные Великобритании и Польши.

Обе команды опустятся в Дивизион IA. Там их ждут национальные команды Италии, Румынии, Японии и Украины. "Сине-желтые" поднялись во второй по силе дивизион, выиграв Дивизион IB в начале мая.

Чемпионат мира-2025 пройдет весной. Сборная Украины сразится с другими за две путевки в хоккейную элиту. В свою очередь худшая национальная команда секстета вылетит в Дивизион IB.

Результаты хоккейной сборной Украины на чемпионатах мира

"Сине-желтые" покинули элитный дивизион в 2008 году. Во втором по рангу – Дивизионе IA – выступали в 2010, 2012, 2014-2015 и 2017 гг. На ЧМ-2017, который принимал Киев, заняли последнее место, потерпев пяти поражений в пяти турах.

С тех пор сборная Украины не могла возвратиться во второй эшелон чемпионата мира. Ближайшая к повышению в классе национальная команда была в прошлом году. На турнире в Эстонии "сине-желтые" финишировали вторыми после сборной Японии с рекордом 3 победы, 2 поражения.

На ЧМ-2024 в Дивизионе IB сборная Украины одержала пять побед в пяти поединках. Более того, подопечные Дмитрия Христича во всех матчах победили с разгромным счетом. "Сине-желтые" обыграли сборные Эстонии, Нидерландов, Китая, Испании и Литвы.