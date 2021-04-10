Зберегло відрив від Шахтаря: "Динамо" здобуло перемогу над "Дніпро-1"

У першому колі матч між командами, де господарями виступав "Дніпро-1", проходив у Києві на прохання "Динамо". Тепер же кияни приймали гостей у Дніпрі.

Один з центральних матчів 21 туру Favbet Ліги пройшов у дуже напруженій боротьбі за перемогу.

Обидві команди підійшли до нього не в ідеальних стартових складах, але це не завадило їм показати змістовний футбол.

До перерви глядачі фактично не побачили жодного моменту з категорії "стовідсоткових", а ось другий тайм почався активними діями динамівців.

У підсумку на 58-й хвилині кияни таки відкрили рахунок у матчі завдяки голу Миколенко.

Незабаром стався, ймовірно, ключовий епізод зустрічі: форвард дніпрян Артем Довбик отримав червону картку, що дуже істотно підкосило команду. Після видалення у дніпрян подвоїв перевагу "Динамо" Сидорчук.

Надалі кияни досить впевнено утримували перевагу в рахунку.

За п'ять турів до кінця чемпіонату відрив динамівців від "гірників" складає 7 очок.